SANJA VUČIĆ I DUŠAN SVILAR SNIMILI SPOT U MANASTIRU TUMANE: Ovakav duet još nismo čuli (VIDEO)

Zahvaljujući našem proslavljenom harmonikašu Aleksandru Sofronijeviću, naša muzika od danas je obogaćena jednim nesvakidašnjim duetom. Naime, Sanja Vučić i Dušan Svilar snimili su pesmu "Znaš li gde je nebo moje", posvećenu manastiru Tumane.

foto: Bojan Stevanović

Pesma je objavljena u Sofrinoj produkciji "AS STUDIOTON" na dan slave manastira, Sabor Svetog Arhangela Gavrila, i na stotu godišnjicu osvećenja crkve. Autor teksta i inicijator je Snežana Miljković, autorka knjiga "Božja bašta" i "Svetitelji i životinje, prijatelji", a ovo je četvrta pesma u ciklusu po ovim knjigama i nastavak saradnje sa Sofronijevićem, koji je i autor aranžmana, dok je Relja Jakovljević komponovao muziku. "Kada sam pre tačno 12 godina, sa princem Vladimirom Karađorđevićem i princezom Brigitom, prvi put posetila Tumane, na ovom mestu postojala je samo crkva sa jednim starim konakom. Manastir je bio ženski i dočekala nas je jedna monahinja. Tada sam prvi put celivala mošti svetog Zosima i na poklon dobila delić platna i ikonu svetitelja na kojoj je pisalo „Ljubav je najduža molitva", a za manastir je malo ko znao. Kako je vremenom ova čudesna svetinja rasla, jačala je i moja veza sa njom i rastao je i broj mojih ličnih čudesnih doživljaja povezanih sa ovim mestom, kao i moja želja da se nekako odužim i ostavim bar delić sebe", rekla je Miljkovićeva, dok je iguman Tumana, arhimandrit Dimitrije, ovim povodom izrazio zahvalnost:

foto: Bojan Stevanović

"Hvala ekipi koji su srcem spevali, snimili i nama podarili pesmu i odgovor: Znaš li gde je nebo moje?" Oduševljeni su i pevači koji su ovu pesmu otpevali. "To je bio poziv koji se ne odbija. Drago mi je da Snežana Miljković i Aleksandar Sofronijević prave ovakve projekte koji mladima pokazuju koliko je lepa naša vera, a muzika je ta koja najbrže dolazi do srca publike", rekao je Svilar, a Sanja je dodala: "Do sada nisam bila u manastiru Tumane, a to mi je bila velika želja. Hvala Aleksandru što mi je upriličio da posetim ovaj manastir kada smo snimali spot i drago mi ne da sam mogla da dam svoj doprinos povodom slave manastira. Inače jako sam se obradovala kada mi je rekao da pevam zajedno sa Dušanom Svilarom jer on je moj divni kolega i navijala sam za njega u Zvezdama Granda".

Spot u kome se, pored Sanje i Dušana, pojavljuje i Sofra, možete pogledati u nastavku.

