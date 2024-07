CECA SE HITNO OGLASILA: Moje ime je zloupotrebljeno, ljudi su dovedeni u ZABLUDU, podneću krivične prijave

Vest da je folk zvezdi Svetlani Ceci Ražnatović otkazan nastup na trgu Čelinac u Banja Luci, odjeknula je u medijima, a sada se oglasila i pevačica, te otkrila šta je zapravo istina.

Ceca je u svom obraćanju putem društvene mreže Instagram istakla da njen menadžent nikada nije odobrio taj nastup i da je njeno ime zloupotrebljeno kako bi se privukla publika, te da smatra da su takve stvari nedopustive.

Ražnatovićka je spomenula i tužbe i veoma besno istakla da ovome mora da se stane na put, i to pod hitno.

- Ćao dragi moji. Želim da se obratim mojoj publici vezano za sutrašnji nastup i mesto zvano Čelinac. Taj datum moj menadžment nikada nije odobrio, moja publika je dovedena u zabludu, i zelim da se tome stane na put, zato se neću sutra ni pojaviti. Nije do mene, ne može sa mojim imenom da se manipuliše na takav način i mislim da je to jako ružno i to je jedna velika sramota. Biće dobro i ako ne podnesem krivične prijave za lažno najavljivanje mog nastupa. Ljubi vas i voli vasa Ceca i vidimo se večeras u Doboju - poručila je Svetlana putem pomenute mreže.

