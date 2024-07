"TAMO JE LEGLO PROSTITUCIJE..." Starleta šokirala Balkan, razotkrila POZNATE DAME, otkrila šta se zapravo radi NA JAHTAMA

Starleta Ava Karabatić ranije je pričala o elitnoj prostituciji i isticala da zna dame sa javne scene koje se bave najstarijim zanatom.

- Znam da sve vas zanima kako funkcioniše ta famozna elitna prostitucija, i tu bih se uhvatila za reč ''elitna'' od kad su prostitutke ''elita''?? Zna se ko je elita, poznati doktori, piloti itd, ali ko sam ja da menjam termine. Kako god poznajem par ''elitnih prostitutki'' koje sam upoznala u estradnom svetu, samim tim znam kako to funkcioniše. Te usluge ne koriste samo starci ili muškarci željni avantura i sl. od klijenata ima dosta poznatih pravnika, sprotista, političara ( kad kažem poznati mislim na baš poznate). Biću iskrena, i ja sam dobijala ponude i ponude ''za noć'' od raznih poznatih političara, fudbalera, na Balkanu, ali naravno sve sam kulturno odbila - tvrdi Ava Karabatić, pa nastavila da šokira:

- Obične prostitutke funkcionišu na principu davanja svojih usluga po hotelima strancima gde su često umešani i direktori hotela, recepcija i konobari. U mom rodnom Splitu je isto leglo prostitucije kao i drugim gradovima na obali. Broj im se pojačava tokom leta kad zaplove luksuzne jahte. Jahtaška klijentela je dosta izdašna, kapne tu i više od par hiljada evra. Ako sednete u taksi u Splitu svi će vam reći koga odvoze i dovoze do marina i luka. Nedelju dana u luksuznoj vili, bazeni, skupi restorani, garderoba, dobar auto, a pozadini je poenta da serviraš starog bogatog jarca, dno dna. Želim vam samo prikazati pravu istinu ''noćnih dama" koje pratite na instagramu i koji su idoli mlađoj generaciji - smatra Ava Karabatić.

Ona čak i za sebe kaže da je gledaju kao elitnu prostitutku, ali prema njenim rečima - svoj novac je sama zaradila.

- Ja sam isto za neke elitna prostitutka jer sam poznata i objavljujem provokativne slike na svom svom Instagarmu. Ja od svojih slika živim i mogu da priuštim, i najvažnije - sama sam zaradila. Ja osim zanimanja ''starleta'' za razliku od drugih starleta sam diplomirana profesorka italijanskog i latinskog jezika.

Podsetimo, starleta je ranije pričala o odluči da se prijavi na parlamentarne izbore u Hrvatskoj.

- Jeste, istina je, prijavila sam se sa parlamentarne izbore. Ideja za to je došla još pre nekoliko godina, 2019. kada sam se kandidovala za predsednika. Međutim, tada mi je sve to bilo zabavno i smešno, a sada sam sazrela i uozbiljila sam se, dosta me je promenilo lečenje od alkoholizma na kom sam bila. Moram da se pohvalim, već nekoliko meseci sam trezna i shvatila sam da nešto ovde ne valja, da nešto u državi treba menjati, pa zašto da onda sedim skrštenih ruku? - rekla je Karabatićeva, pa otkrila da joj politika nije sasvim strana:

- U školi sam imala predmet Politika i vladarstvo, tako da znam dosta o tome. Inače, nisam se školovala za politikologa, a malo ko zna da sam završila Filološki fakultet na kom sam studirala italijanski jezik. Htela sam postati profesorka, ali sam tada bila u vezi sa jednim momkom i došlo je do kraha ljubavi, nakon čega sam se preselila u Beograd i okušala sreću u rijalitiju. No, da se vratim na temu. Imam dva slogana za moju kampanju koju vodim isključivo ja, sama, bez ikoga, bez stranke. Moji slogani su "Otrezni se" i "Fer igra". Prvi slogan je dublja šala, zbog mog lečenja, a i zbog kompletne svesti naroda, savetujem im da se svi otrezne i gledaju na stvari realno. Što se drugog slogana, e to je naziv moje nove pesme, dueta sa Tomasom, koji sam snimila prošle nedelje, rekla je jednom prilikom za "Alo".

