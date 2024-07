"ZAMISLITE KAD SAM JA ZABORAVILA PIĆE, VRAČAJU MI.." Pripita Ana Nikolić objavila ŠOK snimak sa Raletom: SA MNOM NEŠTO NIJE U REDU

Ana Nikolić podelila je sa pratiocima na Instagramu snimak s dečkom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, i to ispred zgrade u kojoj on živi, a u koju se ona skoro pa preselila, o čemu smo prvi pisali.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Printscreen

Na snimku se vidi pripita pevačica, koja se grohotom smeje i ispija proseko.

- Zamislite kad sam ja zaboravila piće! Pošla u grad bez pića. I G. Ratković Rale je pozvan da mi donese moj prosekić.Gde ste? Obratite pažnju. Ček, je l' si to u Gučiju iz Guče? Haha, ispred tvoje zgrade! - rekla je Nikolićeva.

foto: Printskrin/Instagram

- Jer dok išli su u Guču, ja išao sam u Guči. Izvini, ali tako je. Na parkingu. Probajte da vidite jel odgovara - dodao je Rale, dajući flašu devojci.

- Ispred tvoje zgrade. Sa ukradenim čepom iz hotela haha. Sa mnom nešto nije u redu, vračaju mi nešto, čim sam zaboravila piće da ponesem - završila je Ana.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Rale je nedavno istakao da bi hteo da odmah oženi Nikolićevu.

- Nisam razgovarao još sa Anom o venčanju, ali se tome ne bih ni opirao. Ona je jedna preduhovita žena, a ja se na to palim. Pre svega me je zavela mozgom, sa njom je uvek jako zanimljivo - objasnio je muzičar i priznao da mu ne prija što mediji prate svaki njihov korak otkad su ozvaničili vezu. - Smeta mi što smo zbog našeg odnosa Ana i ja toliko zastupljeni u medijima, ali ja ne mogu ništa da uradim povodom toga. Ana je, sa druge strane, na to navikla. Ne smeta joj pažnja medija zbog naše veze, jer je kod nje uvek neka frka - rekao je Rale kroz smeh za medije.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Bonus video:

00:41 Ana Nikolić i Rale proslavljaju uz šampanjac