"ZNAM ŠTA JE RADILA SA 14 GODINA" Stanija rešila skroz da RASKRINKA Maju Marinković: Sad ako uđete na njen stari Fejsbuk...

Starleta Maja Marinković godinama boravi u rijalitiju, a odlukom gledalaca ove godine je zauzela 4. mesto u "Eliti".

Maja je u rijalitiju promenila veliki broj partnera sa kojima je bila intimna, a kada je jedne sezone uplovila u emotivnu vezu sa Markom Markovićem, svi su se zapitali kako će reagovati njena bliska prijateljica Stanija Dobrojević, inače Markova bivša devojka.

- Pa, eto, ta Maja je za mene rekla da sam joj uzor, a i njen otac Taki je to više puta rekao. Pa, i sada kada uđete na Majin Fejsbuk nalog videćete šta je radila sa 14 godina. Stavljala je moje fotografije i iznad njih pisala koliko sam prelepa - istakla je tada Stanija za "TV Red".

foto: Printskrin/Instagram

- Činjenica je da imam dosta devojaka i devojčica kojima sam uzor. Ja nikada u životu nisam želela da budem bilo čiji uzor, ali jednostavno je tako. Razumljivo je da me devojke kapiraju, da sam im uzor što se tiče toga kako treba da izgledaju, kakvu frizuru da imaju, kako treba da se slikaju - dodala je Dobrojevićeva, dok je na konstataciju voditelja da se na nju ugledaju i kakvog dečka treba da imaju, starleta poručila:

- Jaoj, to "Stanijin bivši", to mi je jezivo. To mi ne imponuje. Jednostavno mi je previše.

Blic

Bonus video:

00:40 Stanija se počastila novim autom