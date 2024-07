PRAVA GOSPOĐA! Neda Ukraden u 73. godini pokazala koliko dobro izgleda, skinula se u kupaći, a onda napravila FOTKU DANA

Pevačica Neda Ukraden ima 73 godine, a s obzirom na to da je pored dobrog izgleda krasi i mlad duh, mnogi ne bi naslutili da uveliko "gazi" osmu deceniju života.

Neda je na svom Instagram profilu ponosno objavila fotku sa mora u plavom kupaćem kostimu, koji je izrezom do sredine stomaka naglasio njeno poprsje.

Ovaj autfit upotpunila je velikim slamnatim šeširom sa plavim cvetom, a u opisu je napisala:

- Bez filtera, bez efekata! Samo sunce, more i ponta! Najbolje me slika moja unuka!

Inače, Neda je nedavno govorila na temu ljubavi i priznala da su mnogi njeni partneri bili posesivni.

- Oduvek je bilo tako, nažalost. Samo što su nekad žene to trpele, sad zaista za tim nema potrebe. Nema potrebe da neko bude nečiji rob. Svaki moj partner je bio posesivan, zato sam i sama. To je ono "gde si dosad, da, da, pevala si, kako ne"... Bez obzira na to koliko te neko zna, uvek je to tako. Ljudi koji nisu u ovom poslu drugačije gledaju na ovaj posao. Ali smatram da je bolje da se ljudi raziđu neko da tako trpe - rekla je ona za Kurir.

