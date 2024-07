CAKANA ODBILA OVE PESME, A VREMENOM SU POSTALE HITOVI: Pevačica iskreno o karijeri i proceni numera: Najviše mi je žao...

Dragica Radosavljević Cakana ima mnogo hitova, a jednom prilikom je otvoreno govorila da li joj je žao zbog nekih pesama koje je odbila.

foto: Printscreen/Grand

Skoro svim pevačima se dogodilo da im neka dobra pesma promakne, tačnije da im se na pri mah ne svidi numera i ne snime je, a onda postane pravi vanvremenski hit.

Jednom prilikom je Cakana otkrila da nije prepoznala potencijal u ovim tekstovima, a oni se, posle više decenija, i dan-danas slušaju.

foto: Kurir Televizija

- Uvek govorim da ima toga. Recimo ja sam pesmu „Ja nemam drugi dom“, i „Čačak, Čačak“ odbila. Mislim u to vreme ja kao ozbiljno pevam, i onda mi se nudi „Čačak“ i nije mi bilo to logično za mene. Pritom je to odsvirano sirovo, međutim, posle toga to postade takav hit, strava. Ali najviše mi je žao za pesmu „Noćas moje molbe nebo ne čuje“ i „Jedno si ti, drugo sam ja“ - govorila je ona jednom prilikom za Grand, pa dodala:

foto: Kurir TV

-Tako da eto, recimo ta pesma „Ti ćeš sa njim, a gde ću ja“ i „Noćas moje molbe nebo ne čuje“ sam odbila. To je prosto kad ti se nešto ne da, ma šta god, ali za „Čačak“ mi nije žao, jer to ne bi bilo za mene.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

01:11 SA SESTROM SAM OTIŠLA PO KAJMAK, POJAVIO SE PLAVI KOMBI SA MITRALJEZOM Cakana o događajima na Kosovu: Strašno i nezamislivo!