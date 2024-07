KONCERT VLADE GEORGIEVA OBELEŽEN SKANDALIMA: Na nastupu ispaljena signalna raketa: Zapalila se, pa pala pred ulaz kafane

Vlado Georgiev održao je sinoć koncert u rodnom Herceg Novom koji je proteo u znaku skandala.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Vlado je najpre kasnio dva sata na koncert, što je izazvalo bes kod velikog dela publike.

On je do bine došao čamcem, a zatim je preskako iz barke u barku kako bi se domogao scene, kada se popeo na binu, Vlado se i sapleo. Međutim, tu njegovim pehovima nije bilo kraja. Pevač je u jednom trenutku želeo da skine sako sa sebe, a kako to nije uspeo da učini sam, stigla je i pomoć, te mu je jedan momak pomogao da svuče sako.

02:27 Vlado Georgijev se jedva popeo na binu

Pehovima ni tu nije bio kraj, pored vatrometa, tokom koncerta je ispaljeno i nekoliko signalnih raketa. Raketa je tokom leta zapalila padobran, što je uzrokovalo da ona brže padne, dok se još nije ugasila i padne na ulaz gradske kafane.

Na svu sreću, nije bilo povređenih.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:42 Vlado Georgiev stigao na žurku