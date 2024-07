"MNOGI SU POKUŠALI DA MI NAUDE, ALI NISU USPELI" Tea Tairović iskreno o karijeri, a evo šta kaže o FIJASKU KOLEGA u Crnoj Gori

Tea Tairović nakon uspešnih nastupa na crnogorskom primorju, govorila je o svojoj karijeri i trnovitom putu, ali i sezoni u Crnoj Gori za koju se priča da je dosta lošija od prethodnih.

foto: Printscreen

- Oduvek sam želela u životu da se bavim muzikom i dan danas je ostalo tako, samo želim isključivo da se bavim muzikom. Ljudi prepoznaju moju iskrenost gde nema kalkulacije, to prepuštam nekom drugom - rekla je pevačica na samom početku i prisetila se teškog puta ka uspehu:

- Ako su se nekom koplja lomila preko leđa, mislim da su meni. Ali mislim da je to nephodno za uspeh, ovaj posao i život me je naučio da se ništa ne podrazumeva. Kada i ostvarite uspeh, ne treba stati već nastavljati napred i negovati. Znate kako, svet ne čeka na vas, morate se izboriti za sebe, ja sam to odavno shvatila. Trenutno sam zahvalna Bogu na trnovitom putu. Sve prolazi i dobro i loše...

Tea se osvrnula na kolege i priznala da joj nisu svi uvek bili blagonakloni:

- Mnogo sam talična osoba i srećna, mnogi su pokušali da mi naude, ali nisu uspeli. Nemam tačne informacije o kome je reč, ali nije ni važno.

foto: Printscreen

Tea je u "Premijera Vikend Specijalu" prokomentarisala lošu sezonu ali i pevače koji su doživeli fijasko na svojim zakazanim nastupima u Crnoj Gori.

- Nisam znala za to. Znate kako, ja sam pevačica, ja ne brojim ljude. Svi smo nekada imali takve situacije, desilo se i meni da pevam i po punim i praznim kafanama. Svi smo to prošli...

foto: Printscreen

O privatnom životu nije želela da priča, a na pitanje o mogućnosti da sledeće godine stane na ludi kamen, samo se nasmejala i rekla:

- Ja sam žena koja je ceo život ispunjena ljubavlju i to se po meni vidi.

Bonus video:

01:43 Tea Tairović i Alekdandra Prijović na nastupu Dare Bubamare