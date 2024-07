JK PONOVO ISPROZIVALA REPERE: Ne pevaju lajv, to što oni rade ja sam radila pre 11 godina! EVO ŠTA JE PORUČILA GAZDA PAJI (VIDEO)

U razgovoru sa novinarom Kurira Ivanom Gajićem pop Diva Jelena Karleuša komentaisala je međunarodni uspeh svojih pesama Lucifer i Benga koje su dosta slučanje naročito u Aziji.

foto: Kurir televizija

- Jako interesantna stvar se desila sa pesmom Lucifer koja je iz nekog razloga stvarno širom sveta eksplodirala i na tom globalnom čartu. I meni je puno drago. Azija je kontinent sa ogromnim brojem ljudi, tako da ja sam oduševljena. Hvala im! Vidim da igraju uz zvukove "Lucifer" pesme i zumbaju uz to. TikTok-ovi gore i jako sam srećna i zadovoljna. Trebalo je malo vremena. Interesantno je da u stvari Alfa i Omega albumi kreću da prave ono što sam ja i zamišljala da treba da budu i da prave. Pesma "Beng"a je isto zaživela preko noći. Mislim da je TikTok zaslužan za Bengu koja je sada po tom Spotify-u tim nekim muzičkim platformama najslušanija pesma. A u početku je bila pesma koju niko nije ni osećao, niti onako stavljao u top 3, top 5 i tako dalje - rekla je pop diva.

Za pomenute dve pesme kaže da ni njihov autor gazda Paja nije verovao u njih:

- Benga i Lucifer su autorska dela Gazda Paje, koji je ta svoja čeda vrlo lako otpisao pre godinu dana. Stavio ih je u sirotište, ali ta "deca" ispadaju najuspešnija kad porastu. Eto, Pajo da si verovao u svoju odbačenu decu, sada bi bio u nekom azijskom kultnom ostvarenju.

Konstatovala ja da najviše nastupaju njene mlađe kolege reperi i hip hoperi:

- Vidim da uglavnom mlađe kolege rade. To su reperi, hip-hoperi i tako dalje. Tu je došlo do smene generacije. Meni je jako drago što sam ja pokupila tu mlađu publiku i što je moj teren i njihov teren. Zajedno sa svim tim reperima i tako dalje. Ali problem sa reperima je to što oni uglavnom ne pevaju lajv. Programi im traju po pola sata. Ja sam neko ko ima 30 godina karijere. Pevam lajv, imam mnogo, mnogo, mnogo hitova. Plus ove njihove nove trip, hip-hop, rep stvari. Ja sam to radila već sa pesmom "Krimi rad" pre 11-12 godina.

Kurir.rs

