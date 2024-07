PRIJA U KELNU PEVA U ARENI ZA 20.000 LJUDI, KARTE I DO 150 €! Pre nje na istom mestu nastupale najveće SVETSKE ZVEZDE

Aleksandra Prijović nastavlja da ruši rekorde svojom turnejom "Od istoka do zapada", pa je tako nakon zakazanih koncerata na stadionima u Vrnjačkoj Banji, Ohridu i Doboju, velikim dvoranama u Cirihu, Frankfurtu, Minhenu i Beču, odlučila da pokori i Keln!

foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Ipak, ono što Lankses arenu u Kelnu, u kojoj će prema planu nastupiti u oktobru, izdvaja od ostalih prostora u kojima je dosad pevala je podatak da je to najveći koncertni prostor u tom nemačkom gradu i da može da primi skoro 20.000 ljudi.

foto: Shutterstock

U ovoj areni svoje koncerte svojevremeno su imale su najveće svetske zvezde, među kojima i Vitni Hjuston, Prins, Tina Tarner, Elton Džon, Šer, Maraja Keri, Britni Spirs, Rijana, Džastin Biber, Madona, Bijonse, Keti Peri, Riki Martin, Selin Dion, Robi Vilijams, Tejlor Svift i mnogi drugi. Neposredno pre Aleksandre, na ovom mestu će pevati i Džastin Timberlejk i Dženet Džekson.

foto: Printscreen Twitter

Cena ulaznica za ovaj koncert biće od 80 pa do 150 evra za ložu, koliko su koštale karte i za neke od pomenutih muzičkih zvezda.

Informacija da će Prija imati koncert u ovoj areni izazvala je haos na društvenim mrežama:

foto: Printscreen Twitter

- Ali što Prijonse peva u areni u kojoj su pevale najveće svetske zvezde u okviru svojih ogromnih turneja. Ustati pa reći: "Bravo, snajka!" Aleksandra Prijović zakazala Lankses arenu, u kojoj je pevala i Tejlor Svift! Inače, njen kapacitet je 18.500 mesta! Majka majkuje! Auu, Prija objasnila neke stvari! Prijovićka gazi pa ne staje! - samo su neki od komentara na Iksu.

foto: Printscreen Twitter

Podsetimo, početkom juna Prija je održala 40. koncert na ovoj turneji.

- Ovo je najbolji osećaj na svetu, kada radite ono u čemu uživate i ljudi to vole. Hvala vam što pevate sa mnom i činite me najsrećnijom osobom na svetu. Zauvek ću pamtiti ovu turneju i velika je stvar za mene što je ovo moj 40. koncert u regionu - rekla je Aleksandra nedavno u Zadru. Inače, od decembra prošle godine do sada Prijovićka je održala ukupno 17 rasprodatih koncerata širom Hrvatske - pet u Zagrebu i Osijeku, tri u Rijeci, Varaždinu i Zadru.

foto: Printscreen Twitter

Kurir.rs

Bonus video:

01:39 OVO JE TAJNA FRIZURE ALEKSANDRE PRIJOVIĆ: Ova priča se krije iza nje! Pevačica šokirala: Ovo joj je bila želja na početku karijere