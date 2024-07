SVE SE MENJA, SAMO FILIP CAR NIKAD! Rijaliti učesnik ponovo izvređao LEPŠI POL, nazvao ih odvratnim IMENIMA a razlog je Aleksandra

Aleksandra Nikolić i Filip Car ponovo su u lošim odnosima, a on već neko vreme ne viđa njihovu ćerku Leonu iako su do nedavno pravili planove za zajednički život.

Filip se pre neko veče uključio u uživo emisiju "Narod pita" kako bi se suočio sa bivšom devojkom Majom Marinković, te dok se raspravljao sa njom otkrio je da ga upravo Aleksandra zove tokom poziva, što je mnoge šokiralo.

Nikolićeva se nakon toga oglasila i poslala poruku voditelju da je rekla Caru da je više ne uznemirava, te da pored sebe ima drugog muškarca.

Ovoj sagi nema kraja, a u prilog tome govori i njegovo oglašavanje u lajvu na tiktoku, gde je žestoko udario po Aleks jer je snimala lajv sa njegovim, kako on kaže, neprijateljima, a nije štedeo ni Minu Vrbaški, inače bivšu zadrugarku i njegovu bivšu devojku.

- Ne želim da opletem po tebi kako bi trebao oplesti, a budeš li se tako cerila i kerila i tako sprdala i sa tim k**vetinama koje sam odavno pregazio se cerekala, nego neću da opletem po tebi jer ti ne želim negativu i da se loše osećaš da to prenosiš na dete jer je blizu tebe i da radim bljuvotinu. Dosta nam se i ovako slade, na šta to liči, to je dno dna! Okružena devojka od Ane Spasojević, do Mine Vrbaški, do svih kojima se druži, sve sa mojim dušmanima i neprijateljima. Da jedna Mina kaže, prvo, s tim Zolom si se družila, sedela u kafiću kada si me dodala u tu grupu. Meni si se prvo javila, ne ja tebi. Da, sramota je s kim igra, od mojih bivših do ne znam koga. A ista ta Mina, ja ti žvalo žvalava želim da se ostvariš i kao žena i kao majka. Žvalo, kada vidiš da ljudi imaju probleme, zlo jedno istinsko i pokvareno, onda ne dodaješ ulje na vatru, nego ako si toliko dobra sa Aleksandrom, pozoveš, a ne javno da prezentuješ kao da smo se mi čuli, da sam te zvao kao da te hoću isk**ati, hrpo go**na. Iz kog je ta kontejnera ispala, zaboravio sam da je živa, Bože me oprosti - izjavio je Car.

