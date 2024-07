"NEDOSTAJE MI OTAC" Darko Lazić i dalje pati, pomenuo majku i njenog verenika: Neka vode svoj život, ali ne preko mene...

Pevač Darko Lazić trenutno boravi na Crnogorskom primorju sa trudnom suprugom Katarinom. Darko se na samom početku razgovora osvrnuo na sve svoje životne greške koje su mogle, umalo, da ga koštaju glave.

- Ništa me pametno te godine nisu naučile, čovek se uči dok je živ, ja sam naučio kako ne treba, svakako mislim da je tačka stavljena kod mene u životu na neke stvari, to vide i ljudi oko mene. Dođeš do te mere da ne možeš svaki dan da praviš gluposti i čovek se povuče u sebe. Dokle god čovek razmišlja o tome i kada sam govorio: „Sada mi se desila nezgoda, sada mi se desilo ovo, ono…“, pa kao treba da prestanem, šta bi bilo da nije? Jedno jutro sam ustao i samo rekao dosta. Ne kajem se ni zbog čega u životu jer sam svesno sve greške uradio, tako me je život vodio i smatram da je moralo tako da bude, čovek to ne može da promeni, tako je zapečaćeno. Uplašio sam se itekako za svoj život, ali mislim okej, sve je to hvala Bogu prošlo – rekao je Darko.

foto: Printskrin/Instagram

Folker se osvrnuo na Kaćinu trudnoću i na to što će ponovo, po treći put, postati otac.

- Ponovo tata, to je nešto najlepše na svetu, ja sam uvek govorio: „Ne uspe jedan brak, drugi brak, biće sreće“, tako da mislim da je ovo to to. Kada sam napunio dovoljno godina shvatio sam da je ona žena za ceo život. Moja deca su mi najbitnija…Njoj je prvo dete, svakako da je malo više uplašena i uzbuđena. Isto kao i prvo dete kada sam čekao – rekao je Darko, pa se dotakao Ane Sević:

foto: Petar Aleksić, Instagram

- Mi smo bili zajedno i normalno je da su postojale neke nesuglasice, ali je prošla decenija. Naše dete raste i sve je starija i starija, mislim da ljudi treba da se ugledaju na ovu našu situaciju i da je ovo najpametniji i najbolji potez, bilo, prošlo. Dete je najbitnije, ona je najbitnija u mom i njenom životu. Mi smo bili pre neki dan zajedno svi na čamcu, ne mogu da vam opišem koliko sam se lepo osećao…Nikada se nismo mi svađali, to je samo neki bes, nešto sveže sve, to je sve prirodno normalno. Nikada lošu reč nismo rekli jedno za drugo, ne pričamo o tim stvarima u prošlosti. Ja Anu pitam sve i kada treba Loreni nešto da kupim, bukvalno se sve dogovaramo. Sve dok bude tako, sve će da bude dobro – rekao je on.

Darko Lazić je potom progovorio o odnosu ćerke Lorene i sina Alekseja, ističući da se vrlo dobro slažu, te i da se čak jako vole.

foto: Privatna Arhiva

- Aleksej je sjajno, počeo je da trenira fudbal, jako je hiperaktivan. Najbitnije mi je što se on i Lorena jako vole i što se dobro slažu. Ne, Aleksej je svakog ponedeljka i srede kod mene, nekada i drugim danima. Skoro smo bili na moru Kaća, Aleksej, Lorena i ja…Jako se lepo slažu, čak i Lorena me nekada zamoli da pitam Marinu da Aleksej prespava kod nas, kada on nije tu – rekao je.

Kada je reč o njegovoj mami Branki, koja je nedavno podigla veliku prašinu u medijima kada se pisalo da se udaje za svog partnera Dragana, Lazić je otkrio kompletnu istinu i to u kakvom su zapravo sada odnosu.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Facebook, Shutterstock

- Ja sam prvi rekao njoj posle smrti moga oca, rekao sam joj da treba da nastavi svoj život dalje i da ću da je podržim. Posle tri, četiri godine se pojavio Dragan s kojim je Branka u vezi, ja sam podržao, sve dok se volite i čuvate. Samo mi je malo zasmetalo kada sam se ja provlačio kroz taj neki kontekst. Ja sam rekao da vode svoj život i da rade šta hoće, ali ne preko mene, jer sam ja javna ličnost i da se ne provlače preko mene. Neka budu zajedno, ako je njima lepo, meni je još lepše. Ja sam s njim skroz okej, malo sam se bio naljutio, rekao sam i njemu to: „Nemoj da nastavljamo tako, da kvarimo odnos. Ako čekate dete, venčali se, ne moraju novine da pišu o tome, vi niste javne ličnosti“. Moja majka je meni sve na svetu i broj jedan, ona je moja svetinja i biće mi uvek najbitnija na svetu, ali imam prava da kažem ono što mi zasmeta – rekao je Darko, a onda je otkrio koliko mu nedostaje otac:

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Kurir

- U svakom momentu mi nedostaje otac i kako vreme odmiče, sve više i više. Mislio sam da kako idu godine da će manje da mi fali, ali baš ide kontra. Mnogo toga nisam stigao da mu kažem, skoro sam imao san, probudio sam se i plakao kao nikad. Sanjao sam pokojnog oca kako se smejemo, smejemo i smejemo. Pošto ja imam tu grižu savest, pročitali smo da to znači da ti je pokojnik oprostio što te to muči, mnogo mi je lakše kada sam to pročitao. Najviše mi je falio za moju svadbu, znam koliko mi je pričao o tome i koliko me je terao da se ženim, tu mi je baš falio, ali sam podneo to junački, nisam ni pio taj dan, jer bi me pukla emocija ionako sam preplakao svoju svadbu. Sada mi je krivo što smo se nekada u životu svađali zbog gluposti – rekao je Darko.

On se, takođe, osvrnuo i na današnju publiku, pa i na nastupe kontroverznog Dragomira Despića Desingerice:

foto: Damir Dervišagić

- Mislim da je publika malo skrenula s puta, otišla je u nekom smeru gde se ne poštuje prava narodna muzika. Za Desingericu pričaš? Mislim da dečko nije kriv, on je objasnio i obrnuo igricu, ljudi koji sebi to dozvole, mislim da trebaju da idu kod psihijatra. Dobra ideja za gibanicu, ja ću sledeći put da ponesem slaninicu da isečem. Jedina pesma koja je meni, da je izašla skorije, a da je dobra je od Jovane Pajić. Iskreno, ja takvu pesmu skoro nisam čuo, objasnila je sa pesmom. Lorena je peva na sav glas, ja nisam ni znao dok Lorena nije pustila, ja sam se oduševio…Mislim da kod nas na estradi ima više ajkula, nego u moru – rekao je on u emisiji „Premijera vikend specijal“.

