"DEČKO ME JE RAZMAZIO, TAKAV TRETMAN NIKAD NISAM IMALA" Tanja Savić o ljubavi s 11 godina mlađim Mukijem, ovo se dešava sa SVADBOM

Tanja Savić radi punom parom tokom celog leta. Ona je završila sa nastupima na Crnogorskom primorju i sad se prebacila na Hrvatsku. Pevačica će se s publikom družiti do kraja avgusta, a već od septembra odlazi na pauzu kako bi se što bolje spremila za koncert u Beogradskoj areni 9. novembra.

U intervjuu za Kurir, koji smo s Tanjom radili u Crnoj Gori, ona nam otkriva šta kod sebe mora pod hitno da promeni, kakvo joj je mišljenje o Desingerici, ali i da li je u svađi s Rimskim i Koronom, nekadašnjim saradnicima. Pričala je i o svadbi sa 11 godina mlađim dečkom Mukijem.

- Turneja po Crnoj Gori se završava. Ovo je poslednji nastup ovde. Nastavljam na primorje u Hrvatsku.

Kažu da sezona nije kao ranije kada su pevači u pitanju.

- Meni je ista kao prošle gosdine, ne vidim razliku, super mi je.

Da li si čula da se menadžeri klubova žale da su pevači drastično podigli cenu nastupa i da je zbog toga opala potražnja?

- Čula sam, neko mi je rekao, ali nisam ispratila u medijima. Ne znam šta bih rekla.

Neke tvoje kolege kažu da je došlo do smene generacija.

- Mi tu novu generaciju moramo da zadovoljimo i da ispunimo njihova očekivanja. Te nove generacije rastu sa mnom, zavoleli su moju pesmu "Zlatnik", guglali su sve ostale moje pesme pa su i njih zavoleli. Super mi je, mene slušaju od sedam do 77 godina, što je i najvažnije za pevača.

Čime si ih osvojila, vidimo da današnja deca vole čudne nastupe?

- Oni vole sve. Evo, kako sam ja razumela, Desingericu mnogo vole, očigledno idu iz krajnosti u krajnost. To je naša omladina, ali tu smo mi roditelji da ih usmeravamo ili da ih podržavamo da nešto slušaju ili ne. Ja slušam sve, da li ću slušati operu ili Desingericu, meni je to okej, kao i mojoj deci.

Pa jesi li ga slušala?

- Nisam, ali sam ispratila sve što se širi po Tiktoku i medijima. Ja se tako ismejem.

Kako bi odreagovala da ti sinovi kažu da ih odvedeš na njegov nastup?

- Jao, oni su kao i svi tinejdžeri. Mlađi ima 12 godina, on je u traženju svog ukusa, još je dete i baš moramo da pazimo šta će da voli, šta će da sluša, ko će mu biti uzor. Sa starijim je lakše, on je prevazišao te godine koje su malo kritičnije, sad ulazi u neku drugu fazu, pubertet, za Novu godinu puni 14 godina. Lako mi je zasad s njima. Gledam da ih usmeravam, ali nisam od onih majki koje će im govoriti da moraju da slušaju samo ono što ja slušam. Neka slušaju šta žele, ali moralne vrednosti moraju da se cene, poštuju i mora da se zna gde je granica.

Videli smo da publika Desingerici na nastupima liže i stopalo.

- Desingerica je trenutno broj jedan u Srbiji što se tiče popularnosti. On je svestan koliku je digao prašinu samim pojavljivanjem i da ga neki pevači mrze, a neki da ga vole. On to i izjavljuje u intervjuima. Zna šta radi, uzima novac za to, što je okej.

Da li ga ti podržavaš ili ne?

- Ja razumem sve. Dok mene niko ne dira, to mi je sve okej. Ta deca koja idu na njegove nastupe imaju svoje roditelje, oni treba da usmeravaju svoju decu, da znaju šta je prioritet u odrastanju dece. Ali volela bih da vidim šta on to radi. Šije patikom u glavu.

Izjavio je da drma kavez svim pevačima koji cepaju grlo četiri sata.

- Ćuti, ja trošim grlo, ubih se, izderem se kao konj na onaj narod. Bukvalno. Znaš kad ja uzmem da pevam tri sata, pa se derem, derem, pa mi ne valja monitoring, pa problem sa zvukom. Nama pevačima koji smo apsolutni sluhisti to pravi problem. To me nervira, kada vidim da se iznerviram da mi padne atmosfera, povučem se pa kažem "kako je, tako je, pevaću, samo da se ne derem". Ali se derem. Ta izjava je u njegovom žargonu. Ne gledam ga kao konkurenciju, svi imamo svoju publiku, svi imaju pravo da izaberu. Otišla bih da gledam svačiji performans, i njegov, zašto da ne, da vidim, da se maskiram, stanem negde i kažem "šta radi ovaj čovek, da li danas renda sir". Ta jaja nisam ispratila. Ne osuđujem to, simpatično mi je.

Spremaš li se za Arenu?

- Da, ja i zaboravila... Ostalo nam je još tri i po meseca. Moram da se spremam, kupila sam traku da trčim, a kačim stvari na nju. Moraću da radim na kondiciji. Ja sam taj tip da sam opuštena dok nisam stavljena u ćošak. E tad će biti kud ću, šta ću. Ja se bukvalno organizujem za sedam dana. Ne bih sada da se mnogo pripremam, mislim da je najvažnije da sačuvam glas i da dobijem kondiciju. Fizička aktivnost mi je preko potrebna. Moram malo više da se angažujem. Od septembra nemam nijedan nastup i tome ću se posvetiti.

Znači uzimaš odmor od nastupa?

- Da, definitivno moram. Moram da napravim zdrav režim, navikla sam da ležem kasno. Teško mi je ustajanje ujutru i to moram da promenim. Dvadeset godina radim ovaj posao.

Prođe li te jeza kada pomisliš na Arenu, imaš li tremu?

- Samo da ne zakasnim na svoj koncert, ali to je apsurdno, neće se to desiti. Stalno imam neko kašnjenje. Sve će to da organizuju drugi ljudi, moje je samo da se pojavim.

Kako publika reaguje na tvoje nove pesme?

- Biću iskrena, pevam samo "Mastilo". Zasad reaguju delimično, kada budu naučili, pevaću i druge. Pesme su mi odlične, ali to nije to vreme. Neke pesme isplivaju tek kasnije.

Gde su ti deca?

- U hotelu, spavaju. Vodila sam ih u Budvu i u Igalo na nastup. Super im je bilo, snimali su. Srećni su, kačili su me na Snepčet. To imaju. Ugasila sam im Tiktok.

Da li ih kontrolišeš?

- Ja sam brižna majka, ulazim u istoriju kada im uzmem telefon. Imaju te vatrice na Snepu.

Dečko Muki te svuda prati, Jelena Rozga je rekla da je razmažena kad je zaljubljena, kakva si ti?

- Takođe. Sva se raspilavim.

U čemu ti najviše ugađa?

- U svemu. Pre toga nisam bila naviknuta na takve tretmane, ali sam naučila da svaka žena treba da bude dama i da od svog partnera uvek traži pomoć, pa makar to bilo da joj ponese torbicu ili da joj doda čašu vode. Razmazio me je.

Rekla si da će nakon Arene biti svadba.

- Rekla sam. Uvek kada se polemiše o svadbi, to se izvuče iz konteksta. Ova svadba može da sačeka, pripremam se za Arenu.

Sanjala sam Koronu i Rimskog Nedavno se pisalo o tvom odnosu s Koronom i Rimskim. foto: Marko Karović - Sanjala sam ih noćas, kunem ti se. Htela sam da im napravim ručak. Tu je bila i moja mama, pekla je piletinu, napravila je tati i nama u porodici piletinu i krompir i ja sam htela da ih iznenadim. Tražim krompir da im ispečem, a mama kaže nema i ja izvadila ćurku ili pile, ne znam šta je, i to sam servirala bez krompira. Glup san, aj guglaj šta to znači, da li neko pomirenje. Kada smo ih pitali u kakvim su odnosima s tobom, rekli su da je to enigma i da ne znaju, ali da bi opet s tobom snimali duet. - Što da ne.

