DRAGICA ZLATIĆ TVRDI DA SE RODITELJI PEVAČICE BAVE VRADŽBINAMA: Sada se oglasila koleginica i udarila kontru

Dragica Zlatić žestoko je potkačila koleginicu Biljanu Marković, a ona joj je sada odgovorila na prozivke.

foto: Printscreen/Instagram

- Kako bih volela da me strefi onako veliki hit, da pokažem ovim ćurkama što su do juče sa mnom zajedno pevale po beogradskim kafanama za istu cenu, to je bila neka cena od 50, 100 evra kroz koju smo svi prošli kad smo počinjali. One danas prođu pored mene ili mi se jedva jave ili mi se ne jave - rekla je Dragica.

Na pitanje da otkrije koja koleginica je u pitanju, pevačica je bez problema rekla da je reč o Biljani, te je izjavila da se njena porodica bavi vradžbinama.

- Ima jedna za koju smatram da je najveća ćurka, iskreno da ti kažem čula sam za nju da njeni tamo nešto barataju sa nekom nedozvoljenim nekim radnjama, vradžbinama i koje kakvim pa ne bih baš da mi bode vudu lutkicu. Pa reći ću ti, što da ne. Ja apsolutno nemam ni jednu koleginicu niti kolegu sa kojim ne razgovaram ili sa kojima sam u lošim odnosima. A lepo mišljenje uopšte nemam o Biljani Marković. Njeno ponašanje mi je katastrofalno. Tako da ću se zaustaviti na ovome i nemoj me više ništa u vezi toga pitati. Mislim da je ovo i dovoljno - zaključila je ona za Hype.

Sada se tim povodom oglasila i Markovićeva.

- Apsolutna je neistina tvrdnja Dragice Zlatić da se moja porodica bavi vradžbinama, na taj način je ona uvredila ne samo mene, već i članove moje porodice - rekla je Biljana.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:49 STARS EP 353