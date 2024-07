"AJDE BRE, BABA, BRŽE MALO" MC Stojan napravio SKANDAL u avionu: Putnici ostali šokirani, ovo su svi detalji! KURIR PAPARACO

preseo mu let

MC Stojan ovo leto najvećim delom provodi na Kipru, i to u luksuznoj vili s bazenom, za koju mnogi misle da je njegova i to zbog njegovog haštaga "Dome, slatki dome".

foto: Kurir

Naš paparaco nedavno je uslikao ovog muzičara na beogradskom aerodromu u ranim jutarnjim časovima, pred sam polazak za Kipar. Očigledno pospan, on je sve vreme do ulaska u avion na gejtu razgovarao s prijateljem. Stojan se za let obukao kežual, u maslinastozelenu majicu, šorc, bele patike i nosio je "luj viton" torbicu, dok je svoj pogled skrivao iza velikih crnih sunčanih naočara.

On je među poslednjim putnicima ušao u avion, a kako svedoči naš izvor s lica mesta, čim se ukrcao u letelicu, napravio je skandal. Počeo je da viče na jednu stariju putnicu da mu se skloni s puta.

foto: Kurir

- Njega niko nije ni primetio dok nije počeo da viče na jednu gospođu koja je stavljala ručni prtljag u prostor predviđen za to iznad svog sedišta. Nekoliko puta je ponovio: "Ajde bre, baba, brže malo!" Krajnje nekulturno. Svi su bili šokirani, mala deca su se uznemirila i počela su da plaču. Tad su mnogi prokomentarisali ko je u pitanju i da je takvo ponašanje jedne javne ličnosti dno dna. I tokom celog leta je nešto gunđao, očigledno je bio nenaspavan i vrlo nervozan - završava naš izvor.

foto: Kurir

Podsetimo, MC Stojan je nedavno raskinuo vezu s koleginicom Zoranom Mićanović, a glavni razlog raskida je to što je pevač proveo nekoliko dana na Kipru uglavnom u društvu devojaka, što je i javno pokazao na Instagramu.

- Ja ne znam ljudi šta se ovo dešava na Kipru. Zorana, izvini, kako je tako je. Nisam namerno - rekao je on, nakon čega je Mićanovićeva podelila taj stori i napisala da više nisu u vezi.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

On joj se zatim obratio javno putem storija, te naveo da mu nije jasno zbog čega mu se devojka naljutila.

- Ne znam zbog čega se ljutiš, ali okej. Bar se javi na telefon kad te zovem - dodao je Stojan.

foto: Kurir

