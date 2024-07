ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Baron i Baronica uvalili fejk satove poznatima, pa Ćućko zbog toga nadrljao na granici

Evo, ne znam, drage moje, kako da vam danas ispričam najnoviju aferu koja trese ovu našu javnu scenu. Šta sam sve čula, bolje da ćutim, ali ne mogu! Nikako mi se ne da da sakrijem od vas šta se radi na estradi. Ali da se ja držim najnovijeg skandala o kom zasad ne sme ni da se pisne. Radi se o jednom bračnom paru koji je napravio prevaru veka. Umislili su da su Boni i Klajd, a zapravo su obični lovatori. Doduše, možda bi im i pošlo za rukom to što su zamislili da nisu raskrinkani. On je kao neki uspešni biznismen, a ona influenserka. Taj slučaj još nismo imali. Zvaćemo ih Baron i Baronica Minhauzen.

Instagram je prava iluzija i tu su njih dvoje uspeli da nađu svoje žrtve. Uvalili su lažne satove pevačima, političarima, žestokim momcima, nekim vajnim biznismenima, i to sa sve lažnim papirima. Uzimali su ogromne pare, a evo kakav im je sistem bio. Ona je sve promovisala na mrežama, nalazila se s poznatima i pokazivala im primerke nakita i satova. Kada bi ovim što su poručili stigla roba, oni su mislili da je sve original, a zapravo je bila prva kopija. I tako folker Ćućko krene na tezgu u Švajcarsku i zaustavi ga policija i traži papire za ručni sat. On sav ponosan pokaže. Službenik ode u drugu prostoriju i kad su ga pozvali, nije mu bilo dobro. Video je da nešto ne valja. Ćućko se preznojio u šesnaest voda. Provali ga, a eto, on sirotan mislio da je video sveta i da se razume, kad ono, cvrc. Zapisnik je sačinjen, kaznu je morao da plati na licu mesta, fejk sat oduzet i nastao haos.

Nije mogao da radi kako treba, nego je odradio tezgu kako-tako, a onda je zvao Boni i Klajd i znate kako to ide, po spisku redom.

Njih dvoje isključili telefone, a Ćućko obavestio i ostale za koje je znao da su od njih pazarili. Eto skandala. Zabava ni od kuda i sve zbog lažnog života. Što vole da nose te firmirane stvari, pa traže ove prevarente da prođu jeftinije i evo šta se desi. Pisala bih vam ja to sa sve imenom i prezimenom ko je, al' Ćućko to krije kao zmija noge jer ga je jako sramota. Ni ženi nije smeo da kaže da je obmanut. Ćuti on kao da je zaliven jer jer shvatio šta je sebi dozvolio. Eto, drage moje dame i gospodo, nisu vam svi original, pa čak i ako deluju tako. A ja bih vam ispričala još jedan trač, ali nemam vremena. Idem malo i ja da se sunčam na ovom beogradskom suncu jer za crnogorsko, a da ne pričam dalje, nemam budžet.

