U emisiji Puls Srbije gostovala je pevačica Ana Kokić, a povod za njeno gostovanje jesu njene dve nove pesme "Ana Ana" i "Ko to meni".

Mnogi su stekli utisak da ove dve pesme vraćaju na scenu onu Anu Kokić od ranije.

foto: Kurir televizija

Na konstataciju voditeljke Milice Marković da u spotu za pesmu "Ana Ana" deluje kao da pevačica sama sebe opominje gledajući se u ogledalo rekla je da se i u privatnom životu često preispituje i analizira što smatra korisnom delatnošću:

- Mislim da je jako korisno da pogledamo sebe u ogledalo i iskreno porazgovaramo sa samima sobom. Na kraju krajeva, sami sebi smo najveća podrška i ne možemo da pogrešimo. Kao i svaka žena analiziram često razne situacije sama u svojih četiri zida. Preispitujem da li sam nešto mogla da uradim drugačije i bolje. Da li sam nekoga ne daj Bože oštetila. Uvek razmišljam šata je bilo, šta je danas, šta će biti i šta bih mogla da uradim. Mislim da to radi većina žena i da je to jedna od razlika između muškaraca i žene što žene uvek mnogo analiziraju i razmišljaju mnogo dok je kod muškaraca sve to mnogo jednostavnije - puna čaša, puna čaša - rekla je pevačica.

01:27 ANA KOKIĆ SAMA SEBE OPOMINJE U OGLEDALU?! Pevačica opisala detalje iz privatnog života i otkrila svoju NAJVEĆU LJUBAV!

Bavi se humanitarnim radom, a jedna od humanitarnih organizacija u čijim aktivnostima učestvuje jeste "Srbi za Srbe".

- Trudim se da u ovom poslu uživam, jer muzika je moja najveća ljubav i gledam uvek da izvučem neke lepe stvari iz svega toga. Ako mogu da iskoristim tu popularnost da nekome pomognem kao što to radim u organizacijii Srbi za Srbe zašto to ne bih iskoristila kako bi malo skrenula pažnju na te stvari.

Kurir.rs

Bonus video:

04:49 DA SE SNIMA FILM O MENI TO NIKO NE BI GLEDAO! Ana Kokić odgovorila na 36 škaklivih pitanja: NE ZOVITE ME