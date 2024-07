SUBOTIĆKA NAPRAVILA POMETNJU U CG! Za noć plaća 3.000 €, spomenula Pecu i oca dostavljača: Uvek sam maštala O OVAKVOM ŽIVOTU

Nekadašnja rijaliti zvezda i starleta Aleksandra Subotić trenutno se baškari u Crnoj Gori s izabranikom Predragom Pecom Raspopovićem, kao i naslednicima.

Noć u hotelu u kom odseda navodno je košta 3.000 evra, a na pitanje medija da li za jedno letovanje izdvoji i punih 100.000, odgovorila je:

- Ne mogu da kažem da ne volim luksuz, ja volim luksuz, a u poslednje vreme privatnost je postala najskuplja. Ovde se osećam kao svoja na svome i jako se lepo provodim. Ne volim da pričam o ciframa, 100.000 evra je jako velika cifra i ne želim da me neko na ulici napadne sa decom. Crna Gora je postala jako skupa, ali ovde što platiš, vredi. Jako me je puno koštalo letovanje. Peca se ne žali, jer sam jako samostalna i sama puno zarađujem, snimam Jutjub i snimam reklame na Instagramu - objašnjavala je ona, pa je dodala:

- Meni je smešno kada ljudi za mene pišu da sam sponzoruša, a ne kapiraju da se mnogo toga odričem u životu, ja ne stajem sa poslom. Stalno moram da vodim računa kako izgledam, ali ja uživam u tome.

Potom, osvrnula se na oca Karađorđa Subotića koji, inače, radi kao dostavljač.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Jako sam sada ponosna na njega, trudi se da zaradi i jako je vredan. Ljudi mi natrljavaju na nos, jer ga puštam da radi, ali i ja i moj suprug mu pomažemo. On je zreo čovek i trudi se da bude dobar u svom poslu - istakla je u razgovoru Subotićeva, te je zatim objasnila kako joj se partner provodi na moru.

- Peca uglavnom dolazi na plažu za vreme ručka, okupa se oko pet, šest i, vraća se u smeštaj, ne voli plaže i ne voli toplotu. On voli da dođe na more i zatvori se u svoj prostor, a ja sam hedonista i znam da uživam. Svi moji snovi se ostvaraju, uvek sam maštala o životu na visokoj nozi i trudiću se kroz život da mi bude sve bolje i bolje i nadam se da će moj život biti fantastičan. Jako lepo izgledam, mene Peca može da pusti samu na plažu. Umeju muškarci da priđu, ali ja se trudim na kulturan način da ih odbijem, niti gledam muškarce, niti varam, ja kad nađem partnera, nije me briga za ostale - naglasila je, pa nastavila:

foto: Printscreen/Instagram

- Mi imamo taj seljački mentalitet i misli se da se žena sređuje da bi se drugima dopala, a ja se sređujem da bi se ja osećala lepo. Smatram da žene koju su zapuštene imaju neke traume, ja se nadam da ću isto ovako izgledati za 30 godina.

Za kraj, otkrila je da bi volela da ima još jednu ćerku.

foto: Printscreen/Instagram/sandrasuboticss

- Volela bih da imam još dece, makar još jednu devojčicu. Peca je malo istraumiram kada su deca u pitanju. Jedan dan smo bili na jahti, samo je išao po jahti i gledao da ne padnu, mnogo se plaši, a ja sam mlada i opuštena. Pored Pece sam naučila da budem žensko - tvrdi bivša zadrugarka.

kurir.rs/blic

Bonus video:

06:53 STARS EP 354