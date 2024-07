"ŠTA JE SONJA SAD, STARLETA, LJUBAVNICA, UDAVAČICA?" Ovako je Željko Šašić poludeo zbog bivše: Ako je uspela NJEGA DA ZAVEDE...

Željko Šašić bio je prvi suprug Sonje Vuksanović, kojeg je ostavila zbog Ace Lukasa. Od tada Aca i Željko nisu u dobrim odnosima.

Naime, kako su se u javnosti pre nekoliko godina pojavile informacije da je Sonja svog tadašnjeg supruga Acu Lukasa prevarila sa Markom Jarićem, a o ovoj aferi imao je štošta da keže Sonjin bivši suprug Željko Šašić.

foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Na pitanje kako komentariše ljubavni trougao Lukas - Sonja - Jarić, Željko je pre nekoliko godina je rekao:

- Koga to interesuje sad, šta? Ima li neki anonimus sa kojim je prevarila Lukasa? To saznajte, to će biti interesantnije. Ovo je španska serija, a meni je to baš zabavno.

- A što sad mi moramo da znamo da je ona njega prevarila sa Markom Jarićem? Marko je malo "maznuo" starku, a ova starka je skrenula pažnju Lukasu da se uozbilji, a Lukas je opet shvatio da voli ženu svoju i je l' to ta priča? Koga boli uvo u ovom nemoralu, u kojem mi živimo, ko je pošten a ko nije pošten.

foto: Printscreen Instagram

Kada je skrenuta pažnja Šašiću da se istorija ponavlja, budući i da je on bio prevaren i ostavljen, Željko se nasmejao:

- Ja ne znam da l' će da se razvede od Lukasa i da li će se udati za Jarića. Mislim da Jarić nije u fazonu da se ženi. U stvari, ne znam. Stvarno ne znam šta mu je radila. Ako je uspela da ga zavede, svaka joj čast. Možda je uz mene štošta naučila, vidim da joj te stvari dobro idu. Bio sam dobar učitelj. Šta je Sonja sad? Neka majka, starleta, stilistkinja, zavodnica, ljubavnica. Koja je sad to nova vrsta socijalnih ženskih pojava? Profesionala udavačica? Ne znam koja je ovo nova vrsta žene... - zaključio je tada Šašić za bivšu suprugu.

foto: Ivan Stanivuković

Na pitanje zašto Sonja nije prevarila Lukasa sa nekim slabijeg imovinskog stanja, nego baš sa milionerom, odgovorio je sledeće:

- Ma. Kakvi siromasi, nije ona za to... Mada ne verujem da će se o Jarića baš ovajditi. Možda se tu za****ala mala.

Šašić tada nije isključivao mogućnost da ovo nije jedini Sonjin izlet.

- Ne znam da li ga je varala pre, svašta sam čuo ali ne mogu da komentarišem.

Šašić uporedio Sonju i Adrianu Limu

A na pitanje da nije malo čudno posle Adrijane Lime, koja je jedna od najlepših žena na svetu, biti sa Sonjom Vuksanović, Šašić je rekao:

foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Da ti kažem, imaš ti žena koje su privlačne. Ne mora sve da bude u idealnoj figuri. Ne znam ja kako je Jarić doživeo Sonju a kako Limu. Ne mislim da je nisko pao, možda nije imao iskustva sa takvim ženama kao što je Sonja. Znaš kakve su manekenke, sve su ravne, a Sonja ima strašne atribute... - rekao je Željko pre nekoliko godina.

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:03 Zeljko Šašić zapevao s Magdalenom Vračić hit koji je snimio sa Cecom