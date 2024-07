SVAKOG MESECA PO 10.000 €! Naša pevačica imala je velike ljubavi, od sportiste do pevača, ali samo za njega je uradila OVO

Bivši dečko Rade Manojlović, da javnost zna, ponelo je svega njih trojica. Najviše je pevačicinu publiku zaintrigirao njen mlađi kolega Haris Berković. Ništa manje interesantan medijima nije bio ni sportista Momir Gajić, čija se i porodica u jednom momentu umešala.

Pričalo se da su Momirovi roditelji uticali na raskid veze koja je pretila da bude krunisana brakom.

foto: Damir Dervišagić

Uprkos brojnim spekulacijama, nagađanjima što se tiče emotivnog života folk zvezde, bivši dečko Rade Manojlović, koji je definitivno obeležio početak njene karijere, pa i života u Beogradu jeste Milan Stanković.

Svima je bilo jako čudno što su kolege nakon raskida veze nastavile da se druže, pitali su se kako je to moguće, ali tek nedavno saznalo se da mnogo jača veza od ljubavne vezuje bivše ljubavnike.

Prijateljstvo je ono što su dobili pošto su na romansu stavili tačku.

U prilog tome govori i izjava Saše Popovića, koji potvrđuje da je Rada platila Milanove penale prema Grand produkciji.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

- Jedno prepodne je Milan Stanković zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: "Direktore, ja neću više da budem u 'Grandu', hoću da raskinem ugovor."

- Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović.

- Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio.

Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - ispričao je svojevremeno za "Kurir" Popović, što je potvrdilo ono što su mnogi posumnjali, a to je da Rada prema Milanu, i on prema njoj, gaji gotovo bratsko-sestrinski odnos.

kurir.rs/story/preneo I.L.

Bonus video:

00:13 Rada Manojlović čestita Kuriru 21. Rodjendan