ĐANI NAJAVIO DUET ZA KOJI NISTE ZNALI DA VAM TREBA! Kralj bakšiša podržao Desingericu: "Najviše mrzim kad pljuju..."

Ovog leta do Crne Gore spustio se i Radiša Trajković Đani, zbog nastupa, ali je pevač uspeo da spoji lepo i korisno, pa je tako imao vremena i za odmor.

foto: Printscren

„Bio sam kod Aleksandre Prijović na koncertu ovde u Budvi. Bio sam sprečen u Beogradu, pa sam sad iša da je slušam. Bilo je super, dobra ekipa, muzika.“

Iako neko vreme nije bio u dobrim odnosima sa Sandrom Afrikom, priznaje da su se pomirili i otkriva kako je došlo do toga.

„Nas dvoje se nikad nismo ni svađali. Ona se meni prva javila, i ja njoj, sve je to isti đavo. Videli se, pozdravili i sve rešili. Imam ja dosta drugova i kumova koje imaju jahte, pa sam kod njih, a ako me Sandra bide zvala, otićiću i kod nje.“

foto: Printscreen/Premijera

Đanijevom sinu Marku je juče (29.08.) bio rođendan a iako nisu bili skupa, naslednik je dobio kao i do sada, najbolji poklon. „Mom sinu rođendan i već neko vreme od tate dobija kovertu pa neka kupi šta mu treba, tako je najbolje. Nismo zajedno sad zbog mog posla ali šta da se radi. Ja ni za svoje rođendane nisam slobodan, pevam, pa šta da se radi.“

Priče o skupim nastupima, otkazivanjem gostovanja bile su tema razgovora i sa Trajkovićem.

„Meni je cena ista godinama, uvek je puno. Kome se ne isplati neka ne zove pevače, neka uzme di džeja. Meni se nikad nije desilo da mi otkažu nastup. Znaju šta mogu da očekuju, radim narodnu muziku, dva, dva i po sata i to je to“, rekao je Đani i otkrio da je jedan od onih koju si u taboru pevača koji podržavaju Desingericu pa čak i saradnju dogovara sa njim.

foto: Damir Dervišagić

„Ispratio sam Desingericin nastup na tik toku. Glupo mi je što ga pljuju, što ste pustili decu da idu na njegove nastupe? On je zabavljač. On je meni interesantan, išao bih na njegov nastup. Čak smo planirali i neki duet da radimo. Meni je on do j*ja, interesantan. Najviše mrzim kad pljuješ bezveze, ako mi se nešto ne sviđa okrenem glavu na drugu stranu. Nemamo sad vremena za duet, ali biće.“

Nedavno se u Đanijevom spotu pojavila i njegova ćerka Sofrija, pa je podelio utiske sa snimanja.

„Ja najviše mrzim da snimam spotove, to me smara. Kažem im uvek, kad je moj deo vi me zovite. Ćerka mi je opasna, na ćaleta dileja, totalna“.

Bonus video:

01:38:18 SCENIRANJE 06.02.2022. DJANI