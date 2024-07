FAMILIJA PEKOVIĆEVE NOVE DEVOJKE VREĐA NOVINARE I PRETI IM SMRĆU: Bahato ponašanje samo zbog jednog pitanja! NAPAD

Familija nove devojke Nikole Pekovića, čije je ime i prezime poznato našoj redakciji, vešto krije nekadašnjeg sportistu. Tragom informacije da proslavljeni košarkaški as s vremena na vreme boravi na imanju kod aktuelne izabranice u okolini Beograda, otišli smo pravo na adresu.

foto: Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia, Privatna arhiva, Shutterstock

Pokucali smo na metalnu kapiju, koju nam je otvorio ljubazni deka. Predstavili smo mu se i izvinili ako uznemiravamo:

- Ne uznemiravate, slobodno pitajte šta vam treba - rekao je srdačno deka.

Dok smo mu objašnjavali zbog čega smo došli, u susret je naišao već besan čovek, pa je i deda pobegao glavom bez obzira.

- Šta pričaš, bre, ti, reci šta ti treba - drsko je rekao. Novinarka Kurira se ponovo predstavila i ljubazno objasnila zbog čega je došla. Umesto kulturnog odgovora, domaćin je počeo da viče, vređa, ponižava, da preti smrću, batinama, da se unosi u lice i telom je gura sa trotoara na glavnu ulicu.

foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva

Nijednog trenutka naša ekipa nije ušla u dvorište, a incident se događao na ulici. Drsko, nasilno, žestoko je vikao na novinarku bez ikakvog razloga.

- Šta vas to interesuje da li je on ovde ili ne? Nemojte da me pitate da vas ne bih tužio - vikao je koliko god je jače mogao i pokušao da zastraši našu ekipu.

Pokušali smo da smirimo situaciju i civilizovano objasnili da nismo došli s lošom namerom, niti da se svađamo, ali uzalud. Taj muškarac je kao pomahnitao pokušavao da fizički napadne novinarku.

foto: Ana Paunković, Privatna arhiva, Shutterstock

- Vi se sklonite od moje kuće da ja ne bi dolazio na vaša vrata! Sad ćete da vidite šta ja mogu! - zapretio je on.

Insistirao je da sazna ko nas je poslao na njegovo imanje. I ne samo to, iako je jedan član ekipe mirno sedeo u kolima, i njega je napao.

- Ko vas šalje? Dajte mi nalog da vidimo, je l' ste vi policajac? - ponavljao je visokim tonom uporno, iako smo se predstavili. Još više je počeo da sikće kada smo mu rekli da se ponaša kao da nešto krije.

- Nemojte da me izazivate da ja ne izađem u te tvoje novine. Je l' tebe njegova žena poslala da vidi da li Nikola Peković živi ovde sa mnom? Pa je l' sam ja p***r - bio je i dalje drzak ovaj čovek.

foto: Kurir, Starsport

S njim je bio još jedan muškarac, koji je delovao kao obezbeđenje. On je pokušao da smiri nervoznog čoveka, za kojeg su nam meštani rekli da je otac Pekovićeve devojke.

foto: Nebojša Mandić

- Čuli smo ciku i dreku. Šta da vam kažemo. Oni su jako nekulturni ljudi, drski i bezobrazni. Tako se ponašaju jer očito nešto kriju. Primetili smo i mi neke ljude tu, ali nećemo da ulazimo u probleme. Taj čovek koji je vas napao.. Ma, neću da pričam. Umislili su da su neko i nešto, a u stvari... Bolje da su vam ljubazno rekli, a sada im se celo selo smeje i zna da nešto muljaju - rekao nam je meštanin koji nas je zaustavio nedaleko od imanja Pekovićeve nove familije da se vidi da li nam je potrebna pomoć.

