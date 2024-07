KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ULAZI U ELITU 8?! Pregovori sa Željkom Mitrovićem su u toku, a spominju se i posebni uslovi

Gledaoci širom regiona s nestrpljenjem očekuju početak nove sezone rijalitija "Elite 8", kao i ''Farma'' koje će, kao i po običaju, započeti u septembru.

Naša redakcija ima saznanje da je bivši robijaš Kristijan Golubović sa svojom suprugom Kristinom imao višečasovni razgovor sa čelnikom Pinka, Željkom Mitrovićem.

- Kristina i Kristijan su viđeni u zgradi Pinka, došli su popodne, tek su kasnije napustili televiziju. Pričali su sa Željkom satima i došlo do dogovora da on kao osoba koja je postala popularna u rijalitiju ''Farma'', tamo uđe ove sezone, a ne u Elitu. Ipak Kristina je primorana da zbog dece ostane kod kuće, ali ne sumnjajte da će Golubović imati posebne uslove da ih nekad poseti ili redovno viđa. Još mnoga stara rijaliti imena se spominju, oni koji su bili na Farmi nekada. Kristijan je odbio konkurentske televizije i ostao veran televiziji Pink i Željko će to nagraditi - rekao je prijatelj Golubovića za Blic, koji je i otkrio i da nova ''Farma'' počinje sredinom septembra nakon ''Elite''.

