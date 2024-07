OVAJ HIT ACE PEJOVIĆA JE BIO NAMENJEN LJUBI PERUĆICI! Malo ko zna OVE DETALJE, a i DANAS SE GORKO KAJE zbog te odluke

Poznato je da su mnogi hitovi koji su obeležili karijeru pevača zapravo bili namenjeni njihovim kolegama, a sada je Ljuba Perućica otkrio koju pesmu je on odbio.

Naime, kako je Peućica otkrio, pesma koju je Aco Pejović otpevao "Ne pitaj" prvo je bila ponuđena njemu.

foto: Nenad Kostić

-Desilo mi se zapravo da sam odbio pesmu koja je postala veliki hit, a to je „Ne pitaj“. Bila je ponuđena meni, ali je ja nisam čuo. Takođe mi se desilo da sam snimio sa duet sa koleginicom Kristinom iz Makedonije i kada sam preslušao činilo mi se da se neću snaći, a ispalo je strava- otkrio je Ljuba za Grand.

Perućica, poučen dosadašnjim uskustvom, tvrdi da svaki pevač treba da oseti stihove numere jer će samo na taj način emociju preneti i na druge ljude.

foto: Damir Dervišagić

-Kada pročitam tekst treba da shvatim da ja treba da ga iznesem i otpevam i da ljudi to prihvate, ali ne može sve da legne svakome. Kao što ne može svako da nosi neki stil oblačenja, isto je. Nekada mi se pesma svidi na prvo slušanje, ali tek kad je ja otpevam shvatim da to nisam ja. Jednostavno sve mora da se proba, pa tako i pesma. Na prvo slušanje ne možeš ništa da znaš. To ti je kao kad vidiš lepu patiku na oko, a probaš i ne sviđa ti se kako ti stoji- objasnio je pevač jednom prilikom.

