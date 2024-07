"MOLIO SAM JE DA NE OTVARA PROFIL NA SAJTU ZA ODRASLE" Pevač otkrio šok detalje o odnosu s majkom: Ako se već skida, nek i naplati

Pevač Savo Perović govorio je nedavno o svojoj majki Suzani Perović Blondi, a tom prilikom je otkrio nepoznate detalje.

Kako je Savo tada otkrio, on nikako nije bio za to da njegova majka otvori profil na sajtu za odrasle, ali je ipak popustio.

Moja majka je u javnost dospela zbog svoje energije i pojave. Ona je realno rođena da bude mim, za***ancija i sprdnja za ljude. Ona uživa u tome i nikada ne miruje, jer ona je stvarno takva. Shvatila je da narod voli budale i shodno tome se ponaša - kaže Savo i dodaje.

foto: Petar Aleksić

- Život sa takvom majkom nije bio težak. To zna da bude naporno, ali u najtežim situacijama ona se uvek izborila osmehom i energijom. Blondi je odlična majka, ali je u suštini konzervativna. Uprkos tome što se skida, peva, ona je sasvim drugačija. Svi smo je pustili, njena energija je takva i morala je da eksplodira. Ona bi volela u rijaliti, ali ja ne bih voleo i smirio sam je da mi sada ne vuče fokus sa moje priče - pričao je Savo i otkrio pomalo šokantnu anegdotu koju je imao sa mamom.

foto: Sonja Spasić

Savo: "Molio sam je da ne otvara profil"

- Blondi je želela da ima profil na sajtu za odrasle, ali sam je molio da ne radi to. Onda sam razmislio da se već skida na Instagramu i stvarno sam se pitao zašto to ne bi naplaćivala. Naravno da ne bih voleo da moja majka bude skroz gola, ali ako se već slika u kupaćem kostimu i tangama, zašto to ne bi radila na specijalizovanoj platformi?! Ako smatra da je to za nju dobro, ja nemam ništa protiv. Ona je mene rodila i ja ne mogu da joj komandujem šta će da radi u svom životu - kaže Savo i otkriva da je u rijalitiju zaradio 20.000 evra.

- Od Zadruge sam dobio prepoznatljivost, a to sam i hteo. Nemam etiketu rijaliti igrača, jer sam tamo bio iskren. Ne smeta mi kada neko kaže: „To je onaj iz Zadruge“. Tamo sam zaradio novac. Za 10 meseci sam zaradio između 10.000 i 20.000 evra, isti novac za isto vreme zaradim i kada pevam, a ovde sam sve dobio na gomili - rekao je pevač.

