PEVAČICA VEĆ 15 GODINA ŽIVI U VANBRAČNOJ ZAJEDNIC! Imaju dete i ne želi da se UDA! Evo zašto ne želi da potpiše PAPIRE

Pevačica Ivana Selakov (45) je više od decenije u vezi sa svojim partnerom Peđom Mirkovićem, sa kojim je 2018. godine dobila ćerku kojoj su dali ime Kruna.

Pevačica Ivana Selakov privatan život krije od očiju javnosti, a svojevremeno je otkrila da se sa svojim sadašnjim suprugom Peđom upoznala preko Fejsbuka, kako se sačuvala od korone, ali i priznala da joj posao mnogo nedostaje.

- Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba. Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno – ispričala je nedavno Ivana za Grand.

foto: Kurir televizija

Iako, Peđa za Ivanu često čini veoma lepe stvari, pevačica se prisetila jednog gesta koji je posebno oduševio.

– Dok sam ja živela na jednom kraju grada kao podstanar, a on na drugom, ponudio se da mi skuva pastu i da mi je donese na jednom motoriću koji je tada vozio. Stavio je karbonara pastu na taj motor, prešao dvadesetak kilometara da bi mi dao klopu i to mi je ostalo baš upečatljivo. Potrudio se baš– ispričala je jednom prilikom.

kurir.rs/blic

