"IZ SAŽALJENJA SAM BILA S NJIM, MOLIO ME DA GA NE OSTAVIM" Oglasila se devojka Đure Palice i otkrila sve o njihovom odnosu! ŠOK!

Srpski glumac Branko Babović, u javnosti poznat kao Đuro Palica iz "Kursadžija", nedavno je stavio tačku na dugogodišnji brak, a kako je javno otkrio, to je učinio zbog druge žene. Babović je rekao da ima 28 godina mlađu devojku, koja se sada oglasila i demantovala gotovo sve navode dojučerašnjeg partnera.

- Razveo sam se zbog druge žene. Tu sam ja malo zaglibio, pravio sam greške. Neverstvo je bio razlog razvoda, moja deca su teško podnela to - priznao je glumac u emisiji "Magazin in", pa dodao:

- Moja devojka je mlađa od mene 28 godina, ali zabrljao sam i tu u zadnje vreme, tako da je bolje da o tome ne pričam.

Izvesna V. S. oglasila se i, kako prenosi Alo, demantovala sve što je Branko rekao.

- Branko je otkrio detalje iz privatnog života i nemam ništa protiv, ali želim da se oglasim povodom laži i neistine što se tiče mene i našeg odnosa. Rekao je da je suprugu prevario sa mnom, međutim, to nije istina. Pre mene je imao mnogo ljubavnih afera za koje je njegova supruga znala. On i ja se znamo pre naše veze sedam godina, među nama nije bilo ništa. Bili smo prijatelji i poznanici, nije mi padalo na pamet da imam bilo šta s njim. Bio mi je drag, kao i mnogima od nas. Kada se Branko razboleo u novembru 2017. i kada sam doputovala za Beograd, počinje naša priča. Njegova bolest i njegovo stanje je uticalo na mene kao na njegovog prijatelja. Bio je uporan da se nešto između nas desi. Moram biti iskrena, stupila sam u vezu s njim iz sažaljenja - rekla je V. S. i nastavila:

- Međutim, kada je imao treću operaciju, upoznala sam njegovu drugu stranu. Non-stop mi je pisao i zvao me, govorio mi je da će umreti ako ne bude sa mnom u vezi. Operisao se na Svetog Stefana, tog dana sam upalila tamjan i molila se da on preživi. Letela sam iz Frankfurta za Beograd da ga obiđem. Sećam se da mi je govorio da ga ni sin po dva dana ne zove i ne dolazi da ga obiđe, da mu samo prija moja energija. Tako je sve krenulo.

Ona je istakla da je njen bivši partner ispao nečovek.

- Babović je ispao nečovek jer me molio da ga ne ostavljam dok ne sredi stvari kod kuće... Nazvala sam njegovu suprugu Milicu i razgovarala s njom, ona mi je rekla da on govori da ga uznemiravam, uhodim, da me je prijavio policiji, što apsolutno nije istina. Potvrdila mi je da između nje i njega nema ništa. Čak mi je rekla da će dati muštuluk prvoj koja ga odvede od nje. Istakao je da sam 28 godina mlađa od njega i to želim da demantujem, mlađa sam od njega 24 godine.

- Hteo je preko mene da spere celu svoju prošlost, a to mu ne mogu dozvoliti. Tu emisiju su gledali moja porodica, kumovi, prijatelji, komšije, bilo mi je neprijatno i sramota. Zvala sam ga samo da demantuje ove neistine, ali on to nije uradio. Ja nisam njegova ljubavnica, samo sam bila njegova bivša devojka - dodala je za kraj.

