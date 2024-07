"TOMA ZDRAVKOVIĆ 21. VEKA!" Mladi pevač iz Trebinja oduševio baladom, na mrežama pljušte pohvale VIDEO

Nemanja Terzić Terza, mladi pevač iz Trebinja, baladom "Moram da te zaboravim" oduševio je brojne ljubitelje kvalitetne muzike, a u tome su mu pomogla velika imena naše estrade. Ova numera odiše setom, a tome doprinosi i spot sniman u crno-beloj tehnici, koji je mnogima pobudio nostalgiju za nekim starim vremenima.

foto: Miroslav Simović

- "Moram da te zaboravim" je jedna lepa balada koja dosta podseća na pesme koje su se snimale i izvodile nekada. Tražio sam pesmu koja odgovara mom stilu, istinit tekst u kome mogu da se pronađem i koji mogu da posvetim nekome, bez obzira na to što je tužan, jer su sve pesme koje sam do sada otpjevao ili snimio posvećene nekom. Mislim da jedino na taj način može iskreno da se prenese emocija i da pjesma dobije svoj potpuni smisao. Vjerujem da će ova balada naći svoj put do publike - rekao je Terza, koji je naročito zahvalan saradnicima:

- Na moje veliko zadovoljstvo, Dragiša Baša radio je tekst i muziku, aranžman Aleksandar Sofronijević, snimanje, miks, mastering Ivan Lekić, a spot Miroslav Simović. Na ovoj pesmi radio je i Dejan Abadić, a sve smo snimali u AS STUDIOTON -u koji je trenutno jedan od najsavremenijih i najopremljenijih u regionu i u kom su snimala naša najveća muzička imena bez obzira na žanr. Ja bih se još jednom zahvalio celoj ekipi na uloženom trudu i svemu što su učinili za mene i čast mi je što baš sa njima započinjem svoju priču o muzici.

foto: Miroslav Simović

Sudeći prema reakcijama publike na mrežama, mladi izvođač i njegova ekipa napravili su pun pogodak, a brojni slušaoci Terzu porede sa legendarnim Tomom Zdravkovićem. "Neverovatan spoj muzike i teksta", "Savršena pesma, probudila je u meni davno zaboravljeno... isti Toma", "Toma Zdravković 21. veka", "Nastavak u stilu Tominog stvaralaštva", "Glas savršenog romantika", "Izvanredna interpretacija sjajne pesme", "Novi Toma Zdravković je rođen"... samo su neki od komentara na Jutjubu, a da li su slušaoci koji su komentarisali u pravu, možete se uveriti ako kliknete na spot.

