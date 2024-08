"SVESNO KOMADAM SVOJ ŽIVOT NA ATOME" Nikolina Pišek bez zadrške o svojim BORBAMA: Ako sklonim sve svoje anksioznosti i strahove..

Prethodne dve godine za voditeljku Nikolinu Pišek su bile i te kako stresne, a naročito nakon smrti njenog supruga Vidoja Ristovića koji je iznenada preminuo u maju 2022. godine, nakon čega je ona otpočela borbu oko imovine sa svekrom Mišom Grofom.

Voditeljka se trudi da sa naslednicom nastavi dalje, a o svojim svakodnevnim aktivnostima često obaveštava pratioce na društvenim mrežama. O tome govori i jedna od poslednjih objava na Instagramu.

Naime, Nikolina je rešila sebi da da malo oduška i pobegne od svih problema, a sve nevolje rešava more.

Pišekova je sa pratiocima na Instagramu podelila kako se oseća, ističući da je, uprkos svemu što ju je snašlo, srećna.

- Dok delim ove usputne komadiće ogoljene sreće i bezbrižnosti, svesno komadam svoj život na atome, rastavljam ga i počinjem preslagivati iznova. Jedno poglavlje je završeno, malo ranije no što sam očekivala, drugo otvaram, ne znajući baš precizan pravac niti odredište. I opet mi jedra pune dobri ljudi. I onda shvatim koliko sam u srži, jezgru svog bića, ako sklonim sve svoje anksioznosti i strahove - zapravo srećna - napisala je Nikolina u objavi na Instagramu uz snimak sa mora na kom se vidi kako uživa, a njeni pratioci su joj pružili podršku.

Svađa zbog imovine

Posle smrti njenog supruga, Nikolina Pišek vodi javni rat sa ocem Vidoja Ristovića, Mišom Grofom, a zbog neraščišćenih porodičnih odnosa oni su završili pred sudom.

Nikolina je nedavno pokušala da uđe u stan na Vračaru, ali bezuspešno, te je najavila da će sledeći put doći sa policijom. Voditeljka je danas ponovo trebalo da dođe u Beograd, a tim povodom se oglasio Miša Grof koji je otkrio šta se dešava.

- Trebalo je da dođe, mi smo spremili i ručak i doček i sve, ali je nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dve godine što bih sada. Advokati kažu da ne znaju ništa o tom slučaju i rešenju koje ona pominje, niko nije ni javio da će doći. Pa ja najviše na svetu želim da vidim to dete, nisam je video dve godine. Mene dete interesuje, nikakvi ratovi - kazao je- Nisam bio tu kada je dolazila, ne znam što bi sa policijom došla, nije se najavila. Tu presudu bih valjda i ja morao da dobijem. Ona je tu povremeno živela sa mojim pokojnim, to je sve moje. To je sve na mene, koji njen stan na Vračaru, ništa ne razumem. Ona ima tu svoje stvari, garderou, ali dve godine nije bila tu. Otkud njoj stan na Vračaru? Neka dođe, biće nam zadovoljstvo, kako drugačije - zaključio je Miša.