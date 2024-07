KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO JE IZBIO NEVIĐENI SKANDAL IZMEĐU GOGE SEKULIĆ I KARLEUŠE! Jedna izjava je PRESUDILA

Pevačica Goga Sekulić se pre 15 godina našla u centru skandala, kada je magazin poznat po fotografijama obnaženih devojaka objavio naslovnicu na kojoj je pisalo "Goga Sekulić gola i opasnija od Cece".

Nekoliko puta do sada je pričala da je ta objava bila šok za nju, da je za nju čula od prijatelja, a nedavno je otkrila i da se zbog jednog komentara na račun slike s naslovnice, posvađala s Jelenom Karleušom.

"Ja to nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa. Kada sam to videla, zamislite mene, iscepan džins, patike, punđa na glavi. Zove me jedan drug i kaže ‘Gordana’, a kad mi kažu Gordana, ja znam da nešto nije dobro. Ja sam otišla da vidim bilbord na Brankovom mostu, riba neka polugola i piše ‘Goga Sekulić gola i opasnija od Cece’, šta je sad ovo? Otišla sam i kupila Plejboj, zvala sam prijatelja i kažem mu ‘šta da radim, ubiće me tata’. Išla sam sa roditeljima na suđenje, imala sam veštačenje. Na sudu sam dobila Plejboj, oni su tada izgubili licencu u Srbiji i Crnoj Gori. Tada su mediji pitali Željka Joksimovića da li je to Goga, a on je rekao da nije video, ali misli da se ja nikada tako ne bih slikala. Tada sam se i sa Karleušom zakačila, ona je rekla ‘ne, to nije Goga, ona je bolja riba od nje’, tada je krenuo estradni rat između nas dve".

Podsetimo, JK je svojevremeno šta misli o Gogi Sekulić.

"Protiv Goge nemam ništa, ona je onako glasna, ali dobronamerna. Ona je dobar čovek. Goga je dobar čovek", rekla je Jelena, nekoliko puta ponovivši poslednju rečenicu.

