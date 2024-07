ANA NIKOLIĆ OKAČILA NOVE FOTKE SA RALETOM! Pevačica pokazala kako uživa, a jedan komentar BODE OČI: "Samo budi..."

Ana Nikolić uvek privlači pažnju javnosti, bilo da je to zbog pesama, bilo zbog privatnog života koji je poslednjih meseci bio pod lupom javnosti.

Nakon što je Kurir prvi pisao o njenoj vezi sa kompozitorom i producentom Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica je naposletku priznala da su zajedno.

Od tada ona na Instagramu okači po koju fotografiju sa partnerom, a na poslednjim izgleda veoma srećno.

Ona je objavila njihove tri fotke iz grada, na dve poziraju ispred kafića, a na trećoj Rale je okrenut leđima, a dok Ana gleda u kameru.

foto: Printsceen Instagram

Pevačica je izabrala pravu letnju kombinaciju uz visoke potpetice, lepršavu haljinu dubljeg dekoltea u prljavo roze boji i satenski braon košulju, uz zanimljiv nakit, ali ništa nije moglo da se poredi sa njenim osmehom. Naravno, i Rale je bio odlično raspoložen, pa je rado pozirao sa Anom.

foto: Printsceen Instagram

Jedan komentar ispod posta se posebno istakao - "Samo budi srećna", a ostali su ostavljali emotikone srca.

Podsetimo, Rale je nedavno istakao da bi hteo da odmah oženi Nikolićevu.

foto: Damir Dervišagić

- Nisam razgovarao još sa Anom o venčanju, ali se tome ne bih ni opirao. Ona je jedna preduhovita žena, a ja se na to palim. Pre svega me je zavela mozgom, sa njom je uvek jako zanimljivo - objasnio je muzičar i priznao da mu ne prija što mediji prate svaki njihov korak otkad su ozvaničili vezu. - Smeta mi što smo zbog našeg odnosa Ana i ja toliko zastupljeni u medijima, ali ja ne mogu ništa da uradim povodom toga. Ana je, sa druge strane, na to navikla. Ne smeta joj pažnja medija zbog naše veze, jer je kod nje uvek neka frka - rekao je Rale kroz smeh za medije.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

00:41 Ana Nikolić i Rale proslavljaju uz šampanjac