PROVOKACIJA! SLOBINA ŽENA LUDOVALA NA NASTUPU JK! Radanović javno prozivao divu, ona donela šok odluku, o ovom snimku bruje svi

Supruga Slobe Radanovića Jelena uživa na Crnogorskom primorju sa decom dok njen muž održava nastupe širom regiona.

Ono što je sve iznenadilo jeste da je Jelena odlučila da ode na koncert Jelene Karleuše u jednom klubu u budvi. Snimak sa nastupa objavila je na društvenoj mreži Instagram, prikazujući Jelenu kako đuska uz pesmu "Blok". Slobina žena je čak tagovala na snimku Radanovića.

foto: Printscreen

Naime, Sloba, kako je i sam priznao ne razbovara sa Karleušom, a i loše je prokomentarisao njene albume Alfa i Omega. Pevač je tada istakao da su pojedinci sa scene performeri, ali i i pozvao sve „da obrate pažnju šta slušaju, kao i deca, jer smo počeli da normalizujemo đavola i demone".

- Ali molim vas, obratite pažnju šta slušate vi i vaša deca. O čemu te pesme pevaju. Kako ti kostimi izgledaju i kako se uopšte osećate dok vam se sve to prezentuje. Počeli smo da normalizujemo đavola i demone. Ne dozvolimo to! Držite se Boga! Bog vas blagoslovio!

To nije bilo sve, već je Radanović u jednoj emisiji priznao da ne razgovara sa Jelenom Karleušom, dok mu je ona žestoko odbrusila da ne zna ni ko je on zapravo.

Jelena tvrdi da nikada nije ni upoznala Radanovića.

- Ne poznajem ga. Za početak bih morala da guglam i tačno vidim kako izgleda momak pošto ga ne poznajem. Ne znam kako onda ne razgovara sa mnom, ne razgovaram onda ni ja sa njim. Obično se ne razgovara sa nekim koga ne poznaješ. Sa jedne strane je u pravu, ne razgovara sa mnom jer i nema priliku za to. Za početak moram da znam nekoga da bih progovorila reč sa njim. Te ljude kojima guglam ime da bih znala kako izgledaju ne želim da uvredim, nego stvarno ne znam sva ta imena. Stvarno ne znam ko su ti ljudi, kada mi kažeš Sloba Radanović, kao da si mi rekao Pera Perić. Moram da razmislim ko je to. Interesatno je da svako ko dođe na televiziju nepogrešivo prvo izgovori moje ime, pa čak i ovakvu glupost da izjavi da ne razgovara sa mnom a i ne poznaje me - govorila je Jelena i dodala:

foto: Petar Aleksić

- Sa druge strane sam sigurna da kada bi progovorili sa mnom vrlo brzo bi se pokajali za sve ružno što su rekli o meni. U to sam apsolutno sigurna. I taj dečko Sloba Radanović nekada kada me sretne videće da sam neko ko će pritisnuti kočnicu, neće zgaziti bez tragova kočenja. Vrlo sam druželjubiva iako ne delujem tako. Privatno sam sasvim pitoma i blaga. Moram da kažem i ovo, čak i ako ti se neko ne svidi, moraš da poštuješ ono što je uradio. Ti novi koji se pojavljuju pokazuju dozu nepoštovanja kad uopšte komentarišu nekog ko je po karijeri, trajanju, uspehu zaslužio da mu se neko pokloni. Mladi pokazuju nekulturu, nevaspitanje i nepoštovanje...

kurir.rs/alo/preneo I. L.

Bonus video:

00:15 Jelena Karleuša napravila haos u Indžiji