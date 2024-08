ŠTA SE DESILO S MILIONEROM S KOJIM JE NINA BADRIĆ BILA U BRAKU? Posle razvoda oženio se drugom i prava je BOMBA... (FOTO)

Pevačica Nina Badrić već duže vreme je sama i o njenom ljubavnom životu se malo zna.

No, ono što je poznato, jeste da je Nina Bradrić bila udata za, kako su prenosili mediji, milionera Bernarda Krasnića. Međutim, ovaj brak nije uspeo, uprkos velikoj ljubavi sada već bivšeg bračnog para, a Ninin nesuđeni ubrzo se ponovo oženio.

Naime, Bernard je trenutno u braku sa Laticom Ivanišević za koju kažu da je prava lepotica. Bernard i Latica imaju dvoje dece, sina kojeg su dobili 2'17. i ćerku Nea, koja je rođena 2023.

Inače, Nina i Krasnić bili su u vezi 12 godina, a 2003. su se verili u Dubrovniku, pa stupili u brak, a onda se razišli i svako je nastavio svojim putem.

Bajkovito venčanje održano je pred 180 zvanica, a Nina je blistala u venčanici skupocenog brenda. Tada, luda od ljubavi, nije ni slutila da će ljubavi, nakon samo tri godina doći kraj, prenosili su mediji.

- Verujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživela, nikakav susret koji bi mene promenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživeti. Ja se tome radujem, pa makar i sa sedamdeset - govorila je za domaće medije, svojevremeno Nina.

kurir.rs/srbija danas

