SRAMNO! Željko Bebek zarađuje SRPSKI novac, a peva u Gospiću na proslavi zločinačke OLUJE!

Željko Bebek pevaće u Gospiću, administrativnom središtu Ličko-senjske županije, 4. avgusta na proslavi sramne vojnu akciju hrvatske vojske "Oluja". Naime, akcija "Oluja" ubraja se u jedno od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše SFRJ.

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, tokom i posle akcije "Oluja" proterano je oko 220.000 Srba, ubijeno ih je oko 2.000, a više od 700 i dalje se vode kao nestali, a Vlada RH proglasila je uspešnom akcijom. Dok Srbi tuguju i oplakuju stradale, u Hrvatskoj se ovaj dan obeležava kao "Dan pobede".

Grad Gospić je ovo najavio na svojoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk.

- Proslava Dana pobede i domovinske zahvalnosti! Povodom obeležavanja Dana pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja Grad Gospić poklanja koncert Željka Bebeka - stoji u objavi na Fejsbuku, koju možete videti u nastavku ovog teksta.

foto: Prinstcreen

Bebek, koji će pevati na sramotnoj proslavi "Oluje", nema problema da zarađuje i u Srbiji i zgrće naš novac. Naime, u okviru svoje turneje, kojom proslavlja 50 godina karijere, Bebek je zakazao i koncert u Beogradu za 15. novembar ove godine u Sava centru.

Željko Bebek je 5. avgusta 2012. godine nastupio na koncertu Marka Petkovića Tompsona u Čavoglavama na proslavi "Oluje". Tada je izjavio da taj događaj treba slaviti.

- Sada je to zaista narodna zabava, na koju ljudi dolaze da proslave "Oluju", bez ikakvih simbola. Baš je moj dolazak tamo doprineo tome da se slika te proslave promeni. Moj nastup tamo ima težinu. Upravo takvu težinu da se slika malo promeni. To je, zapravo, zabava naroda, koji voli da se okupi na mestu koje na neki način obeležava ratna vremena i, na određeni način, pobedu. Tih vremena se ne možemo i ne treba da se odričemo. Da Tompson mene nije zvao, verovatno bi cela ta stvar imala istu percepciju kao i pre. Nije u pitanju nacionalizam, ja bih to pre nazvao patriotizmom - izjavio je Bebek za "Dnevi avaz" tada.

IZ "BIJELOG DUGMETA" OTIŠAO JER NIJE HTEO DA PEVA "RAVNA TI JE JUGOSLAVIJA"

Pre tri godine Bebek je otkrio da je grupu "Bijelo dugme" napustio 1984. godine iz političkih razloga, a da je sve krenulo zbog pesme "Kosovka", koju je Goran Bregović napisao na albanskom jeziku.

- Počelo je da mi smeta to što je Goran počeo da forsira to da rock’n’roll mora da pljuje po nečemu i nisam shvatio zašto nam je bila potrebna pesma na albanskom. Nisam bio ni protiv te pesme ni protiv albanskog, ali nisam znao zašto "Bijelom dugmetu" to treba. Živeli smo u svetu u kom je taj potez mogao da liči na umetničku slobodu, a istovremeno je mogao da znači i ovo - ako je već ravnopravnost, onda možemo da pevamo i na albanskom.

foto: Dragana Udovičić

- Nesuglasice su počele godinu pre, u vreme kada je Goran već uveliko odvojen od baze benda, zapravo kada više i nije bio u bendu, već nas je smatrao sastavom koji za njega radi. Kao čovek koji voli muziku i svoj bend, strahovao sam da se ne ponovi situacija kada je politika već 1976. ušla da napravi dar-mar "Bijelom dugmetu".

- I onda je došao projekat s pesmama koje nisam mogao da sviram, poput "Lipe cvatu" sa stihom "Ravna ti je Jugoslavija", posebno što je u političkom smislu na ovim prostorima došlo do jako ozbiljnih previranja. Nikada se pre u istoriji nije dogodilo da se iz socijalizma ide u kapitalizam. U to vreme počeo je polako da se nazire i dolazak svojevrsne kataklizme, pri čemu nisam želeo da određujem stranu, nijednom rečju, nijednom pesmom, a pogotovo nisam želeo da budem u funkciji nekog sastava kom nikada nisam pripadao. Taj status nisam želeo da menjam i zato je došlo do narušavanja odnosa u bendu i rasprave koja je završila kako je završila - kazao je Bebek.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:27 Željko Bebek: Nisam hteo da pevam Ravna ti je Jugoslavija i napustio sam Bijelo dugme