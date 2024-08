PREPOZNAJETE LI DAMU SA SLIKE?! Planetarno popularna dizajnerka udata je za 35 godina mlađeg, a u osmoj deceniji izgleda kao BOMBA

Verica Rakočević ponosno gazi osmu deceniju a izgleda besprekorno, te joj mnoge žene zavide na vitkoj figuri i negovanom licu.

foto: Petar Đorđević

Modna dizajnerka uživa već deceniju u ljubavi sa Veljkom Kuzmančevićem koji je 35 godina mlađi od nje, a bračni par godinama važi za jedan od najskladnijih u javnom svetu.

Mnogi ne pamte kako je Verica izgledala u mladosti, a njene fotografije svedoče da je oduvek lepotica koja je zračila posebnim šarmom.

foto: Privatna Arhiva

Da joj godine ne mogu ništa odavno je dokazala, a nedavno je progovorila o lepoti i prekomernoj dozi estetskih intervencija kod mladih devojaka u Srbiji, te jasno stavila do znanja šta misli o današnjem trendu koji je uzeo maha i kako neguje svoje lice i telo.

- Nigde nisam videla tu količinu prostakluka kod mladih devojaka koliko am videla kod nas. Verujte mi, videla sam možda u nekiim zemljama gde je primitivni svet, poluobrazovan koji na taj način živi i opstaje. Ja to smatram bolešću roditelja koji to dozvoljavaju svojoj deci makar imali i preko 20 godina - govorila je Verica, pa dodala:

foto: Printskrin

- Ustajem u 6, trčim ujutru, radim do uveče, mirišem ruzmarin u poslednje vreme, kažu da pojačava memoriju, ja sam srećna i zadovoljna, uradim 100 sklekova dnevno. Godine su to, da se ne lažemo, ne radujem se borama, ne mislim da je svaka bora lepa. Divim se ženama koje se raduju svojoj bori, ja se ne radujem, to je samo korak ka kraju - ispričala je Verica.

Podsetimo, Verica Rakočević je jedna od naših najpoznatijih modnih kreatorki, koja je izgradila uspešnu inostranu karijeru, te stvorila prepoznatljiv brend širom sveta.

Bonus video:

01:42 ALBANCI HTELI DA IH UBIJU I SPALE! Verica Rakočević preživela PAKAO u Makedoniji: SPASIO JE MUŽ VELJKO!