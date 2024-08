"MOJ SIN NIJE PRIČAO DO DRUGE GODINE" Pevačica progovorila o najtežem periodu: Kada je rekao prve reči, ispao mi je telefon

Pevačica Tijana Dapčević uživa u ljubavi sa suprugom Milanom sa kojim ima sina Vuka.

Tijana Dapčević nedavno je otkrila da njen sin dve godine nije govorio, te je priznala da joj je ispao telefon iz ruke kada je prvi put čula njegove reči.

- Moj sin, recimo, do druge godine nije pričao. Uopšte. Pričao je na arapskom. Ono ”aljadandirada” i svađao se. Jednom prilikom pita me Milan šta dete hoće, ja kažem gladan je. Sve sam ga razumela. Tu sam bila jako zabrinuta, pitala sam se kad će dete da progovori. Dve godine je imao kada je rekao: ”Ja mislim da je vreme da sada odemo u šumicu u šetnju.” Meni je telefon ispao iz ruke. Rekoh: ”Milane, ovaj progovorio.” Verovatno kao onaj vic ”Pa nisam imao primedbe”, znaš ono kad je dete progovorilo sa četiri godine. On nije imao primedbe do svoje druge godine tako da je pričao na arapskom. Ali, tečno je progovorio - sa R, sa Š, sve je tačno govorio - rekla je pevačica u podkastu za "Zadovoljna.rs".

foto: Printskrin / You Tube

Inače, Tijana je svojevremeno, kada je mužu javno čestitala 18. godišnjicu braka, otkrila još jedan zanimljiv detalj o ljubavi nje i Milana.

- Moja majka (mnogo pre nego što je to postala) je čitala pripovetku Đure Jakšića o Tijani koja je bila zaljubljena u Milana. Zbog te, Đurine Tijane, kasnije je odlučila da i ja treba da se zovem tako... Dve škole, jednu akademiju i nekoliko "ljubavi" kasnije, upoznala sam Milana na mestu na kom nisam ni znala da umem da budem (košarkaška utakmica), jer sport ne podnosim. Od tada, nas dvoje podnosimo sve. I od tada mi sve misli počinju množinom... Srećna nam 18. godišnjica, ljubavi - napisala je Tijana tada na društvenim mrežama.

kurir.rs/blic

Bonus video:

03:29 Tijana Dapčević nakon nastupa otrkila da bi želela da predstavlja Srbiju jer se oseća kao Srpkinja