"REKAO SAM MU DA SE NE DERE NA MOJU ŽENU" Sajfer se posvađao sa policajcima, otkrio DETALJE PRIVOĐENJA, izgovorio ključnu rečenicu

Bosanskohercegovački reper Adnan Nikšić Sajfer sinoć je uhapšen, a sada se oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.

- Uglavnom, krenuli smo na nastup i redovna policijska kontrola nas je zaustavila, nakon kontrole dokumenata ispitivali su gde je momku koji nas vozi punomoćje i bili su prilično neljubazni. Lela je dobacila kako je auto na njoj i da je umorna za vožnju i da ne vidi problem da neko drugi vozi sa obzirom na to da je u autu na šta joj je policajac drskim i povišenim tonom odgovorio kako ništa nju nije pitao što je u meni izazvalo revolt gde sam mu rekao da mi se ne dere ženi i da trebamo normalno pričati. Sve je nakon toga vodilo na svađu, reč na reč, ja nisam hteo popustiti i onda sam dobio zadnje upozorenje: “Smiri se da te ne bismo priveli”. Ja sam rekao: "Privedite me" - rekao nam je Sajfer.

foto: Damir Dervišagić

- Znao sam da nema osnova za zadržavanje osim za nekom novčanom kaznom i svestan sam bio da ću zakasniti na nastup ali moj temeperament mi nije dao mira već da se inatim nakon toga. Ja poštujem sve organe reda u 90% slučaja to su divni ljudi koji rade svoj posao časno, ali uvek ima izuzetaka, nije ništa ozbiljno bilo osim što sam napravio propust sa nastupom i svojoj ekipi koja me čekala do četri ujutru.

kurir.rs

