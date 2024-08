INSTAGRAM CICE SPOPALE TEODOSIĆA U PROVODU! MIloš bez Jelisavete izašao u grad, a onda su nastale ove TAJNE FOTKE

Miloš Teodosić izašao je usred srede u provod.

Košarkaš je s prijateljima bio u prestoničkom klubu do zore. S njim tom prilikom nije bila supruga Jelisaveta Orašanin, pa su gradske devojke iskoristile priliku da ih sportista spazi.

Miloš Teodosić u provodu sa prijateljima foto: Kurir

On je, prema rečima našeg izvora, uživao u iću i piću i nije obraćao pažnju na zanosne brinete, plavuše, ali i starlete koje su se fotografisale u njegovom okruženju.

foto: Petar Aleksić

- Miloš je bio lepo raspoložen. Videlo se da je došao da se opusti s prijateljima. To su primetile i gradske cice, koje su sve vreme gledale u njegovom pravcu. Čim su se uverile da je u muškom društvu i da glumica nije naknadno došla, odmah su se okupile u neposrednoj blizini, gde su se selfirale i uvijale samo da budu spažene s njegove strane. Primetio je on sve to, ali se nije obazirao. Jedino što su mogle da urade jeste da se fotografišu s njim, što su neke i učinile, ali i da se snime dok se on vidi kako sedi u pozadini - priča naš izvor.

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Instagram

Nekoliko devojaka je objavilo snimke na kojima se zaista vidi kako se Teodosić provodi, dok nam je naš izvor dostavio kratak snimak koji svedoči sve što nam je rekao.

