PEVAČU SE OTAC UBIO, A POTOM MU JE I SESTRA PREMINULA! Da li je ovo NAJTRAUMATIČNIJA priča na estradi? Emotivna ISPOVEST

Milan Bukilić, finalista „Zvezda Granda“ dugo je od medija krio priču o tragediji koja je zadesila njegovu porodicu, a koja ledi krv u žilama.

On je samo jednom i to za Grand govorio o samoubistvu oca i o smrti sestre. Ove tragedije ostavile su velike posledice u njegovom životu, ali je ipak uspeo da prebrodi najteži period.

Milan je imao samo 11 godina kada je njegov otac sebi oduzeo život, a pevač kaže da je to jako teško pondneo i da nije bio spreman da se nosi sa velikom tugom.

foto: Printscreen

–To je davno prošlo život ide dalje. Da mi se to sada desilo, mnogo teže bih podneo. Ali došlo je vreme da drugačije razmišljaš, gledaš sutra, ne juče. Pokušaću da opravdam sva očekivanja i ulaganja u moju muzičku karijeru. To je moja misija – rekao je svojevremeno Milan tokom takmičenja i osvrnuo se na tragediju koja je obeželila njegovo detinjstvo:

-Život se menja kada ostaneš bez svega što si imao. To me je još više motivisalo da napravim muzičku karijeru. Znam kako je imati pa nemati. Skroman sam, ne želim da se zanosim stvarima kojima se zanosi današnja omladina – skupi automobili, alkohol, narkotici. Vidim sebe kao normalnu osobu. Sve što mi se dešavalo ima velikog udela u kreiranju mene kao osobe.

Pevač nikad nije krio da mu je najteže palo to što su pojedini mediji senzacionalistički i bez empatije pisali o tragediji njegove porodice.

foto: Printscreen Zvezde Granda

-Pogodile su me neke istine koje sam ranije pričao o svom životu, za gubitak mog oca, sestre…To je nešto što ne želim da pominjem, ako nešto ne volim jeste da me neko sažaljeva. Ne volim da se piše o tome, to ne igra nikakvu ulogu u mojoj karijeri- istakao je svojevremeno Milan za medije.

Grand

Bonus video:

05:57 STARS EP 357