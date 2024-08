"GASTARBAJTERI SU OVDE LOVILI NAŠE DEVOJKE" Srušen najbolji klub u Budvi pa sagrađen luks hotel: Ovo je najgore što su uradili

Kada se spomene Budva, prvo ṣ̌to pomislimo za ovaj grad je dobar noćni provod, diskoteke na šetaliṣ̌tu ali i čuvena diskoteka Trokadero. Ne onaj otvoreni koji je radio do sat vremena posle ponoći, već onaj koji se otvarao nakon ponoći.

Ogroman klub, koga se svi dobro sećaju po vrhunskom provodu, ekipi, atmosferi, ali i izvođačima koji su tu nastupali.

Ranijih godina sve je bilo drugačije kažu žitelji Budve, kada je sve vrvelo od klubova, gastarbajtera, javnih ličnosti, a danas je situacija potpuno drugačija.

Noćnih klubova ima, međutim neke nove generacije imaju svoj izbor muzike, pa su isti ti klubovi često poluprazni. Puni su samo kada nastupaju trenutno najtraženije zvezde, ili reperi, treperi.

Ekipa Kurira nalazi se u Crnoj Gori, pa smo iskoristili priliku da posetimo i neke lokacije koje smo znali od ranije, i gde smo znali da uvek ima posla, kada je hvatanje javnih ličnosti u noćnom provodu u pitanju, i ono ṣ̌to smo tamo zatekli nas je iznenadilo. Ne samo nas, već i one koji su redovni gosti Budve, ali i meṣ̌tane.

Na dobro poznatom mestu malo pre Starog grada postojao je veliki parking i čuveni noćni klub, Trokadero. Danas, parking i dalje postoji ali od kluba nije ostalo ni traga. Nalazi se ogroman luks hotel u kom je noćenje i do 1.200 evra. Na naṣ̌e iznenađenje, reṣ̌ili smo da pitamo one koji su se u tom trenutku nalazili na lokaciji ṣ̌ta se desilo i kada se sve ovo ovoliko promenilo.

- Ovo je najgore što su uradili u Budvi. Klub koji je najbolje radio ovde, tek tako je zatvoren, srušen, a onda je samo niko ovaj ovoliki hotel. Verujte mi da svi se rado sećamo ovog mesta i ja kao taksista vrlo patim za ovim mestom. Pa znate li vi koliko sam ja posla imao zbog tog kluba. Niṣ̌ta nije kao pre. Ranije kad krene sezona, pa se sjate iz Švajcerske, Nemačke, Austrije, gastarbajteri, to ne znaš u koja kola pre da gledaš, to je bio haos. Gastarbajteri su ovde lovili naše lepe devojke. Danas turisti ne dolaze zbog noćnog provoda, nego zbog turističkih atrakcija koje pruža naša država. To u ono vreme nije bilo. Tad se živelo noću, a danju se spavalo. I to je bilo dobro za sve, ovo danas nema nikakve veze sa onim od pre nekoliko godina. Lep je naš grad, država ali zna se kako se pravi lova - rekao nam je jedan od taksista koji je stajao ispred hotela.

Ubrzo smo se sreli i sa dečkom koji radi u kafiću pored sada hotela, nekad kluba, koji nam je rekao da je radio u Trokaderu.

- Brate moj, tuga. Ja sam tu radio kad je to postojalo. Znaṣ̌ ti kad krene radno vreme od 01:00, to je haos. Samo vidiṣ̌ kako se svi sa ššetaliṣ̌ta prebacuju ovamo. Najveće face su pevale, za ulaz niko nije žalio. Švajcarci su bili najbolji gosti. Ako im daṣ̌ dobar sto ili separe srediṣ̌ bez rezervacije, baṣ̌ ti se zahvale, onako, časte i ne žale. Tačno se znalo, za devojke da piju vodku, muṣ̌karci Čivas. Ja sam kuću sagradio od tog rada tu - rekao nam je bivṣ̌i konobar ovog mesta.

Mi dalje nismo hteli da sagovornike podsećamo na lepe dane, pa smo se uputili na neku drugu lokaciju, po neke nove priče i saznanja.

