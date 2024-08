PEVAČICA DOBILA DETE SA 30 GODINA STARIJIM KOMPOZITOROM! Sada pokazala kako uživa sa ćerkom, ovakav LUKS malo ko sebi priušti

Pevačica Zorana Simeunović sredinom maja dobila je ćerku sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem.

Ona je sada na Instagramu pokazala kako uživa sa bebom u prirodi. Pevačica je sa porodicom bila na odmoru na Zlatiboru odakle je podelila fotografiju na kojoj sedi na travi naslonjena na bebina kolica, a uz to je istakla da joj je ovo najlepši odmor.

"Mene ako pitate najlepši odmori u mom životu su tek počeli…", napisala je Zorana u opisu.

Podsetimo, Zorana i njen trideset godina stariji emotivni partner Steva Simeunović izgovorili su sudbonosno "da" 2018. godine, a o njihovoj svadbi mediji su brujali danima, zbog razlike u godinama.

- Dugo smo čekali da bude beba na putu. Veoma dugo sam se borila sa svojim zdravstvenim problemima, nisam nikada skrivala ni šećer, ni prolaktinemiju, ali Bogu hvala, tu je - rekla je Zorana nedavno za Grandonline.

- Bilo je planirano, ništa nije bilo neplanski. Steva i ja smo od početka znali kako će to da izgleda i nismo se sad nešto preterano iznenadili saznanjem koliko smo mi jedva čekali da Bože zdravlja sve to prođe kako treba. Kada smo saznali bilo je: „Stevo, vidi, prošlo je“- ispričala je pevačica, a Steva nije mogao da sakrije osmeh nakon divnih vesti.

foto: Printskrin/Instagram

- Više sam srećan zbog nje jer je to bila njena ogromna želja. Ne volim što se sada priča o tome. Nije to onaj bapski fazon već znam kakva je Zorana i kakvo je njeno zdravstveno stanje. Tek je to drugi mesec, neka prođe malo vremena, pa lako je posle pričati o tome - dodao je kompozitor tada.

kurir.rs/Blic