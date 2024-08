"NISAM IMALA OSEĆAJ DA PRIČAM SA TATOM" Seka Aleksić posetila grob oca s kojim godinama nije bila u kontaktu: Guši se u suzama

Pevačica Seka Aleksić na svom Instagramu podelila je fotografiju sa groblja, gde je uslikala spomenik svog oca, sa kojim godinama nije imala kontakt pre njegove smrti.

Ona je samo kratko napisala: "Tata", uz emotikon srca.

Seka je veoma teško podnela očevu smrt, a jednom prilikom progovorila je sa suzama u očima o njihovom odnosu.

foto: Printscreen

Godinama se nisu čuli ni videli sve dok Sekina tetka nije srela njenog oca u Austriji.

- Tata i ja smo tokom mog odrastanja imali taj prekid komunikacije zato što smo mi izbegli, otišli smo u drugu državu, on je otišao za Austriju. Tada su postojali samo fiksni telefoni i jako je bilo teško naći sve, ali desio se period kada smo se nekako pronašli. Moja tetka je tada otišla da živi u Austriju, kao izbeglica, a mi smo otišli sa tadašnjim našim očuhom za Banju Koviljaču i evo to sam se sad setila, tetka je bila ta koja je pronašla mog tatu u Austriji, u Beču. To je bio njen zet, a njega je cela mamina familija obožavala. On je bio najbolji. I, tako smo stupili u kontakt, tetka je dala od naše komšinice fiksni telefon, on je pozvao. Ali, kada je tata pozvao, iskreno da vam kažem, ja nisam osećala da pričam sa tatom. Čudan je to osećaj. Sve je mene podsetilo, ja znam da je to moj tata, ali to je u stvari šok. Ja sam se valjda toliko šokirala da ja nisam mogla da se prepustim emocijama, samo sam razmišljala šta će reći moj očuh Milan, da neće njemu biti krivo što mene zove tata. Međutim, sve je to najnormalnije prošlo, ja mislim da je on bio najsrećniji od svih nas što je moj tata pozvao - pričala je ona.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

00:54 SEKA ALEKSIĆ ISPRIČALA NAJVEĆI BLAM KOJI JE DOŽIVELA! Krađa kapica u tržnom centru: SAMO SAM POBEGLA I VRIŠTALA OD SMEHA!