"NE MOŽEŠ TAKO, ČOBANE, DA PRIČAŠ SA MOJOM ŽENOM" Reper Sajfer za Kurir otkrio detalje svađe s POLICAJCEM pa završio iza rešetaka

Bosanskohercegovački reper Sajfer uhapšen je i zadržan u policiji u sredu, 31. jula, zbog čega je morao da otkaže i nastup, a sada muzičar otkriva pozadinu cele situacije i šta je bio problem.

"Ja sam stao u odbranu supruge. Bila je obična, rutinska kontrola. Prijatelj, Di dzej I ja nemamo srpsko drzavljanstvo, a auto je bio na srpskim tablama i vodio se na suprugu. Papirologija neka, da li postoji punomoć ili ne. I moja žena je otvorila prozor i rekla da da sw auto vodi na nju, na šta joj je policajac odgovorio nešto u fazonu "nisam tebe ništa pitao". Ja mu tu kažem: "Ne možeš tako, čobane jedan, da pričaš sa mojom ženom", i tu krene reč na reč, i priveli me. Bio sam tamo nekoliko sati, platio kaznu i to je to. Nikad nisam imao problem sa policijom. Svako ko je normalan i radi pošteno svoj posao, poštovaću ga, ako se ponaša kao čoban, nebitno šta da je kazna, neću da ćutim niti da dozvolim da mi neko vređa ženu. Neka me vodi na goli otok, ne zanima me, ne interesuju me posledice. Kad je neko drzak i bezobrazan, biću i ja, ali ako sam ja kulturan a ti uzvraćaš nekulturom, imamo problem", rekao nam je Sajfer.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:05 Reper Korona i Albino se pozdravljaju