"PRAVE ŽURKE NA JAHTI, IMAJU BAZEN, NA PLAŽU NE IDU" Komšije Divca iz Crne Gore progovorile o njihovom ponašanju na moru

Iako imaju stanove širom sveta, dom bivšeg košarkaša Vlada Divca i njegove supruge Ane tokom leta je u Crnoj Gori. Oni su prvo kupili jedan stan u luksuznom rizortu, a nedavno i drugi na istoj lokaciji samo koji red zgrada više.

Komšije su ima uglavnom dobrostojeći, mislimo finansijski, biznismeni, ali i ličnosti sa javne scene pa smo na pričljivog suseda čekali satima.

- On voli da sedi tu u jednom bistrou, nekada sam, naročito ujutru možete ga videti kako u tišini pije prvu kafu. Nije baš pričljiv, voli da je u društvu ali nije on taj koji vodi glavnu reč. Privlači pažnju, kako ne, pa sve i da nije poznat on je gromada od čoveka. Ne možete da ga ne primetite, kaže ovaj komšija koji, poput Divca, leto provodi u rizortu.

- Mi ovde imamo sve, na plažu ne morate ni da odete jer svaka vila ima bazen. Ne znam da li sam ga ikada video na plaži, dok njegovu suprugu Snežanu viđam sa prijateljicama. Ona je jedna, onako, grlata i strastvena žena. Vidi se da je društvenija od njega.

U obližnjem kafiću, su nam rekli da se Divac ne razmeće.

- Možete ga često videti kako u nekoj običnoj majici i japankama šeta, neće vam davati do znanja da ima milione. Ne razbacuju se. Da ne znate ko su, rekli bi prosečni, fino vaspitani ljudi. Tu im dolaze i deca, ćerka više nego sinovi, kaže ovaj momak i dodaje da nije ni znao da je Petra usvojena ćerka.

- To sam tek nedavno pročitao, ali ja bih rekao da je ona mezimica, naročito Vladova. Viđamo ih tu na večeri, ona i Snežana su kao drugarice. Vladova supruga je jako duhovita i neposredna žena, ovde je mnogi vole. Tu negde ima i salon.

Žurke na jahti Osim što poseduju dva stana, porodica Divac ima i svoje plovilo. - Usidren im je brodić tu u luci i stalno plove. Retko ih kada možete vidite na plaži rizorta da se kupaju. Snežana još i siđe ponekad jer im je plaža baš blizu tog jednog stana u kojem i provode najviše vremena. Često sa prijateljima isplove rano, pa naprave žurku na brodiću i uživaju čitav dan. Vlado je hedonista, može čitav dan odmarati na moru uz tompus i neko dobro priče dok je Snežana više u fazonu provoda, đuskanja, dobre muzike...Divan su par i ovde cenjeni jako, kaže nam jedan od komšija.

