PRIRODAN! Otkrivamo tajnu Čoline mladosti: Pije jaja od prepelice, spava 10 sati, maže kreme iz manastira

Zdravko Čolić (73) pravi je primer je kako se vodi računa o svom telu i duhu u osmoj deceniji. Kako u radu, tako u životu najveće muzičke zvezde, tačno se znaju red i disciplina, ali i šta sme, a šta nikako ne dolazi u obzir da unosi u organizam. Izvor blizak legendarnom pevaču do detalja otkriva njegov jelovnik, ali i tajnu negovanog izgleda i svežine.

foto: Kurir televizija

- Čola je veoma disciplinovan čovek. Ne samo kada je posao u pitanju već i sve što ima veze s njegovim zdravljem. U to na prvom mestu spada ishrana, na drugom san, a na trećem fizička aktivnost. Čola dan započinje medom, limunom i čijom. Ta tri sastojka pije pre doručka. Meso jede, ali veoma dozirano. Jednom nedeljno je na njegovom meniju obavezna čista junetina. Ostalim danima kombinuje piletinu i ribu sa svežom domaćom salatom iz seoskog domaćinstva. Takođe, mnogi se pitaju kako on čuva glas, koji je maltene kao na početku karijere. Stvar je u tome da pije jaja od prepelice, ali posebnu sortu. Grlo ispira kamilicom i žalfijom. Jednostavno, upražnjava prirodne stvari koje pomažu svakom čoveku, a njemu to prija - tvrdi naš sagovornik.

foto: Dragan Kadić

Ali to nije sve. Što se fizičkog izgleda tiče, Čola i tu ima posebne rituale.

- Farba koju koristi za kosu je prirodnog sastava. On je od detinjstva, pa preko adolescentnog doba imao gustu kosu i to je njegov zaštitni znak koji brižljivo neguje i čuva. Jeste da mu se gustina proredila s godinama, što je normalno, ali on vlasi neguje. Na njih stavlja prirodna pakovanja od maslinovog ulja, dok je šampon kojim pere kosu od koprive. Kožu lica održava takođe prirodnim kremama. Interesantno je to da su one pravljene u manastiru. Nikada nije išao na botoks, niti je radio druge intervencije. Takođe, žestoko se protivi crtanju ili oblikovanju obrva. Ono što mu najviše pomaže u vitalnosti jeste san. Muzičar u proseku spava od sedam do deset sati. Popodnevna dremka je takođe obavezna - zaključuje naš izvor.

foto: ATA Images

Kako samo saznali, Zdravko u proseku dnevno šeta preko deset kilometara, radi vežbe, što smo nekoliko puta imali prilike i da vidimo kada su ga paparaci slikali tokom fizičkih aktivnosti u Košutnjaku, dok je tamo živeo s porodicom. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Čolom, ali do zaključenja broja nismo uspeli.

