"BRAK OPSTAJE KAD SE LJUDI ŽRTVUJU" Aleksandra Radović progovorila o ljubavi, dotakla se u muzika: Tekstovi se svode na opijanje

Iako se u pesmi Aleksandra Radović ne zaklinje na ljubav, na javi je ipak drugačije. Njena večna ljubav je ćerka koja je centar njenog sveta.

Kako kaže, danas populacija olako shvata značenje zaveta ljubavi.

- Uvek je dete-majka večna ljubav. Naravno da je divno zaklinjati se na ljubav, ali ako se zakunemo već na ljubav da održimo taj zavet. Nekako se ljudi mnogo lako zaklinju na ljubav, a mnogo brzo taj zavet krše. Možda previše očekujemo od sebe i od drugih. Ljubav je velika žrtva. Brak opstaje kada se ljudi žrtvuju jedno za drugo i kada osluškujemo jedni druge i trudimo se na tom životnom putu. Mislim da smo svi skloni da sebi ugađamo, a da smo vrlo teški da se odreknemo nečeg svoga zarad mira sa partnerom, zato i puca ljubav - pričala je otvoreno Aleksandra osvrnuvši se i na 20 godina karijere:

foto: Petar Aleksić

- Mi smo prošle godine proslavili 20 godina od izlaska pesme “Kao so u moru”. To je prva moja pesma koja je doživela veliki uspeh. Odlučila sam da jubilej ne bude to koliko egzistiram na sceni, već kada smo Aleksandra Milutinović i ja uspele da napravimo hit. Da li sam očekivala da će biti ovako? Iskreno, nisam. Čovek očekuje da stvari idu na bolje, da idemo ka lepšem, to se kod nas desilo obratno, ali to ne umanjuje ljubav prema ovom poslu. Ne može mehanički da se radi.

Iako brojni muzički izvođači “šetaju” po muzičkim pravcima, ona ne odustaje od onog što je njen put.

- Mi ćemo da radimo muziku za ljubav, za zaljubljene, za čoveka koji ume da trpi, da voli da prašta koji ustaje nakon povređenosti, krajnje bede svoje, koji ustaje i voli. Ako mi nećemo pevati o tome, onda mi kao društvo više ne vidimo lepotu u tome. Lepota je pričati mladima kako me je pogledao, kako te je pogledala, kako me je uhvatio za ruku, a ne odmah smo izašli, popili, napili se.

Uporedo sa muzičkom karijerom, odlično joj ide i novi biznis, a pevačica se pohvalila i novom linijom prozivoda koji je lansirala.

foto: Dragana Udovičić

- Sad nam izlaze male šoljice sa espresso, kapućino od porcelana. Tako da je to nešto što mi se inače dopada i mislim da se dobar porcelan kod nas ne može baš svugde naći - ispričala je Aleksandra Radović u emisiji “Jedan dobar dan”.

Aleksandra Radović, jedan od najlepših vokala na našim prostorima, proslaviće više od dve decenije impresivne karijere 11. oktobra u Sava Centru.

- Moj prvi uspeh je vezan za Sava Centar, bilo mi je bezveze da zamišljam bilo koju drugu dvoranu i rešila sam da sačekam otvaranje. Eto, 11. oktobra će se održati koncert u Sava centru, spremaćemo se. Nikada ne najavljujem spektakl, jer ja nisam žena- spektakl, ja sam žena- emocija. U muzici se veoma predajem emocijama, ja želim da ljudi odu sa koncerta i da pevuše ujutru tu pesmu.

foto: Damir Dervišagić

Za više od 20 godina karijere napravila je veliki broj balada, a omiljena pesma joj je “Bivši dragi”.

- Moja omiljena je “Bivši dragi“ koju sam ja komponovala, a od ovih koje su radili drugi “Kao so u moru“, “Čuvam te“ i “Pamti me“. Ne mogu da ih izdvojim svaka je drugačija i za svaku me nešto veže, svaka je nastala u različitoj fazi mog života - kazala je ona ističući da je numera “Bivši dragi“ više ne pogađa kao ranije i da više nije to taj osećaj kada je peva i ne proživljava svaku reč kao ranije.

kurir.rs/blic