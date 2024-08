NAŠA PEVAČICA (71) ODLUČILA DA PONOVO POSTANE MLADA! Snimili folkerku dok joj sve i svašta UBRIZGAVAJU U LICE, pogledajte PRIZOR

Pevačica Nada Topčagić (71) odlučila je da se podmladi o čemu je obavestila svoje pratioce putem društvenih mreža.

Naime, Nada je oduvek isticala da ima mladalački duh, međutim, kako bi joj i lice delovalo što mlađe ona je posetila estetičara.

Pevačica je na svom profilu objavila snimak na kom se vidi kako joj lekari ubrizgavaju različite preparate u lice, a sve u cilju da bi se podmladila.

Inače, ona se ne pojavljuje u javnosti bez kačketa ili neobičnog šešira, kape, koji obavezno moraju da imaju neko perje, dragulje ili razne boje.

- Imam ljude koji mi pomažu oko stajlinga, ne radim sve sama. To meni stoji, da bilo ko drugi stavi, izgledao bi kao budala. Treba to izneti. Kada stavim kape, to izgleda mladalački, bog mi je to podario, majka mi je bila lepa i bez bora, ima tu i genetike. Imam toliko kačketa i šešira, kada biste ušli kod mene u stan, ne biste imali gde da sednete - nasmejala nas je Nada jednom prilikom.

