ANA RADULOVIĆ BRUTALNO ISKRENO O KOLEGAMA: Biću iskrena, osetila sa čudnu energiju od...

Voditeljka rijalitija "Elita" Ana Radulović pored svoje najdublje intime, progovorila je i o sujeti u njenoj branši, ističući da je ona nije primetila, tj. da želi da veruje da je nema.

- Koja voditeljka je iskazala sujetu prema tebi ili koja je nasujetnija - pitao je voditelj.

- Iako možda postoji među koleginicama, što se iskreno nadam da ne postoji, verujem da nijedna ne bi to pokazala. Nisam imala prilike da osetim to, verujem da postoji, ali isto tako verujem da ne bi pokazale to - rekla je Ana, pa nastavila:

foto: Printskrin/Instagram

- Iskrena ću da budem, želim da verujem da nije sujeta u pitanju, ali sam osetila čudnu energiju i prema meni i prema drugim koleginicama, neću reći ime, samo ću da kažem jednu stvar - što su ljudi cenjeniji u svom poslu i što im je veća karijera, to su manje sujetni! Ja sam tu čudnu energiju osetila od nekoga ko nije toliko popularan u svom poslu - rekla je Ana.

Pink

