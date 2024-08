KONAČNO ISPLIVALI SVI DETALJI DRAME U KOJOJ JE UČESTVOVAO REPER SAJFER: Čobane, ne možeš tako sa mojom ženom...

Bosanskohercegovački reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer nedavno se našao u centru skandala kada je bio priveden i zadržan u policiji nekoliko sati.

Sajfer je1. avgusta, nastupao u jednom klubu u Budvi, a pre toga je za domaće medije otkrio detalje hapšenja, kao i da li generalno ima problema sa organima reda.

- Reakcija, da. Jednostavno obična rutinska kontrola i bilo je nešto u vezi mog auta. Prijatelj, di džej i ja, nema niko od nas srpsko državljanstvo, a auto mi je sa srpskim tablama i vodi se na suprugu. I bilo je nešto oko auta, punomoć. I ona je otvorila prozor i rekla "Na mene je automobil, nema nikakvih problema, sve u redu". On u smislu "Nisam tebe ništa pitao", ja mu kažem "Ne možeš tako čobane jedan da pričaš sa mojom ženom"...reč na reč. "Hoćeš da te privedemo?". "Hoću, privedi me, šta mi možeš, ništa?". I onda su me priveli i bio sam tamo par sati, negde oko 4, 5 ujutru. Uručili mi tu kaznu, pustili me i to je to.

- Nisam imao problema sa policijom do sad. Pre neki dan sam bio na utakmici u Sarajevu. Svi policajci su se lepo pozdravili i ja s njima. Stvarno nema potrebe da imam ikakav problem. Gotive me, slikaju se. Ja sam javna ličnost. Nisam to što sam bio u prošlosti. Uopšte se ne vraćam na to. Ljudi rade svoj posao. Svako ko je normalan, radi svoj posao. Ja ga poštujem i uzvraćam istom merom. Ko je čoban, kao konretno ovaj, uvek ću mu odgovoriti , zauvek ću braniti ženu. Ne može njoj niko ništa da kaže. Bez razloga ikakvog da vređa, a ja da ćutim i sedim pored. Da je ne znam ko u pitanju. Nek me vodi na Goli otok, ne zanima me. Po ne znam koju cenu i kakve posledice snosim. Jednostavno, kad god je neko drzak i bezobrazan, biću i ja drzak, pogotovo kad nisam kriv. Ja shvatam kad sam nešto uradio, da sam kriv, da je neka akcija i da ulete i kažu "Lezi dole", ja će leći dole. To je jasna stvar. Ali ako sam ja kulturan prema tebi, onda ti meni uzvraćaš nekom kulturom...ako ti ja persiram i ti meni persiraj, šta je problem, nebitno ko je mlađi ili stariji. To su neke osnovne stvari. Kultura. E sad da li je to policajac, da li je to neki normalan čovek, ja sa svima lepo i kulturno i ko neće sa mnom, neću ni ja sa njim i to je to. Neće mi se ništa desiti ni zbog jedne kazne, ni zbog jednog dana, godine, dve, pet, robije. Ja sam takav kakav jesam, temperamentan, ali sigurno mogu da kažem pravičan. Svi znaju to i ko god me zna i gde god sam bio. Nikad nikakvih problema ni sa kim nisam imao. Svi su ono: "Svaka ti čast. Normalan si, zdrav si. Imaš osnovnu kulturu. Kućno vaspitanje". I sad, kako da ti kažem, reakcija na akciju, ja ne mogu da ćutim, a ti psuješ.

Popularni reper godinama je u braku sa suprugom, a evo kako izgleda njihov odnos.

- Pa to se desilo nekako samo od sebe. Danas baš komentarišemo. Jednostavno ne traži se, samo dođe, samo se to spoji. Hvala Bogu, za sad plivamo super. Svi imamo neke nesuglasice, ali to je nešto što se prevaziđe za pet minuta. Razumemo, radimo, uspevamo sve više i više. Volimo se, poštujemo, ako Bog da tako će biti do kraja. Trudimo se, radimo na tome. Za sad je top. Prezadovoljni smo.

Sajfer je otkrio i kako se njegova lepša polovina nosi sa njegovom popularnošću.

- Ekstra. Sve što je u vezi posla, muzike, šoubiznisa, sve razume. Normalno da postoje neke granice, ali zna da ja neću nasesti na bilo šta što nije u tom neku okviru šoubiznisa, što je normalno. Sve što je preko, ja sam to ne želim. Ne ulazim u takve poruke. Tako da podrška mi je u tom smislu i baš vodi računa sama o tome. Naravno da se umori. Još sam ja nekad tvrdoglav, pa nešto ne poslušam ili se iznerviram pre vremena, u vezi nastupa, spota, emisije...tu imam neka koškanja. Ostalo je sve super.

